Diese Biotech-Aktie hat ein Kurspotenzial von über 800 Prozent

Citi wies im Zuge dessen darauf hin, dass die ersten Daten aus der Studie von Biomea zur Behandlung von Typ-2-Diabetes die Erwartungen der Bank übertroffen haben. Die Bank prognostiziert für diese Studie eine Erfolgswahrscheinlichkeit von 65 Prozent und einen risikobereinigten US-Umsatz von 1,9 Milliarden US-Dollar bis 2035. Neben Diabetes testet Biomea die Behandlung auch bei Leukämie und anderen Krebsarten.

Auch die BMO Capital Markets geht davon aus, dass die Outperformance im Biotech-Bereich durch abflachende oder sinkende Zinssätze angetrieben wird. "Die Geschwindigkeit und das Ausmaß der Zinserhöhungen waren wahrscheinlich der einflussreichste Faktor bei den Biotech-Schwankungen, und jede Verlangsamung der Zinserhöhungen oder -senkungen könnte den Sektor befeuern", so die Investmentbank.

Die Biomea-Aktie ist seit Jahresbeginn um rund 18 Prozent gestiegen. Laut Marketscreener bietet die Aktie ein durchschnittliches Kurspotenzial von 387 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs.

Die Biomea Fusion Aktie wird aktuell mit einem Plus von +14,49 % und einem Kurs von 11,38USD gehandelt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion