Zwei Führungskräfte der PRA Group gewinnen Stevie Awards bei den 2023 Stevie Awards for Women in Business

NORFOLK, Virginia, 2. Dez. 2023 /PRNewswire/ -- Zwei Führungskräfte der PRA Group, Inc. (Nasdaq: PRAA), einem börsennotierten, weltweit führenden Unternehmen für den Ankauf und die Eintreibung notleidender Kredite, wurden bei den 20 . jährlichen Stevie Awards für Frauen in der Wirtschaft geehrt.

Die Leiterin des Kundenservice der PRA Group UK, Vikki Wilkins, wurde mit einem Gold Stevie Award in der Kategorie „Mitarbeiterin des Jahres in der Wirtschaft" ausgezeichnet. Melissa Roomsburg, Vizepräsidentin für Geschäftsentwicklung und Kundendienste, erhielt in derselben Kategorie einen Bronze Stevie Award.

Die Stevie Awards für Frauen in der Wirtschaft würdigen die Leistungen von weiblichen Führungskräften, Unternehmerinnen, Angestellten und den von ihnen geführten Unternehmen auf der ganzen Welt. Die Stevie Awards gelten als bedeutendste Wirtschaftsauszeichnungen der Welt.

In diesem Jahr wurden mehr als 1.600 Vorschläge in über 100 Kategorien eingereicht, darunter Führungskraft des Jahres, Unternehmer des Jahres, Mitarbeiterin des Jahres, Unternehmen des Jahres, Startup des Jahres, Frauen helfen Frauen und Frauengeführter Arbeitgeber des Jahres.

Wilkins ist Leiterin des Kundenservice der PRA Group im Vereinigten Königreich und hat die Schulungen und Prozesse für den Umgang mit vulnerablen Bevölkerungsgruppen sowohl innerhalb des börsennotierten Unternehmens als auch in der gesamten Branche verändert.

Roomsburg leistet nicht nur wichtige Arbeit beim Aufbau und der Pflege von Beziehungen zu Banken und anderen Gläubigern und dem erfolgreichen Kauf von Portfolios notleidender Kredite, sondern auch als Mitvorsitzende der Women in Business Advocates Employee Resource Group der PRA Group und im Vorstand von Arts for Learning Virginia.

Elizabeth Kersey, Sprecherin und Senior Vice President of Communications and Public Policy der PRA Group, sagte: "Vikki und Melissa leiten jeweils Teams, die für unser globales Geschäft in unterschiedlichen Phasen unseres Prozesses von entscheidender Bedeutung sind. Beide verbindet die Entschlossenheit, einen praktischen Ansatz zur Erzeugung von Wachstum zu verfolgen, wenn sie eine Möglichkeit zur Verbesserung der Abläufe und der Entwicklung ihrer Kollegen sehen. Wir gratulieren diesen Frauen zu dieser großartigen Leistung und danken ihnen für ihren Beitrag zum Erfolg der PRA Group."