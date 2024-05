Firmen wie Super Micro Computer, AMD sowie die japanische Advantest haben bereits in der Vergangenheit zum Teil hohe Zuwächse verzeichnet, wenn Nvidia Rekordgewinne meldete. Wall-Street-Analysten erwarten, dass Nvidia die Prognosen erneut übertrifft, mit einem geschätzten Gewinn von 5,52 US-Dollar pro Aktie.

Auch AMD verzeichnete signifikante Gewinne nach Nvidias Quartalsberichten. Im vergangenen Jahr hat Nvidias vermeintlicher Hauptkonkurrent einen neuen Chip eingeführt, der im Markt mit dem H100 des Rivalen konkurriert, was Advanced Micro Devices einen erheblichen Vorteil verschaffen könnte. Das sieht auch die Mehrheit der Analysten so. 39 von 48 Analysten bewerten die Aktie mit Buy oder Overweight. Die Umsatzschätzungen könnten im Jahr 2027 bereits doppelt so hoch ausfallen wie im laufenden Jahr. Das zeigen FactSet-Daten.

Advantest, der weltgrößte Hersteller von Mikrochip-Testern, erlebte durch die KI-getriebene Marktentwicklung einen Anstieg von knapp 40 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Die Verkäufe an Nvidia machen zwar nur ein Prozent des Umsatzes aus, rentieren sich jedoch durchaus. Allerdings ergeben Analystenschätzungen ein durchmischtes Bild mit 8 Buy- und 6 Hold-Stimmen.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

KI-Champions: 3 Top-Werte, die Ihr Portfolio revolutionieren! Steigen Sie jetzt ein und nutzen Sie die einmalige Chance, die Ihnen die KI-Revolution bietet! Steigen Sie jetzt ein und nutzen Sie die einmalige Chance, die Ihnen die KI-Revolution bietet! Das sind die Highlights dieses kostenlosen Spezialreports