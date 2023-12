Der Gold-ETC der BNP Paribas mit der ISIN DE000PS7G0L8 bezog sich bei Emission auf 1/10 Feinunze Gold (31,1034768 Gramm). Da das Verwahrentgelt von derzeit 0,99 Prozent p.a. nur über das Bezugsverhältnis auf täglicher Basis entnommen werden kann, liegt dieses aktuell bei 0,09329. Die Partizipationsrate beträgt jedoch 1:1, sodass die Goldpreisbewegungen exakt abgebildet werden.

Für den ETC werden keine physischen Gold-Bestände hinterlegt, stattdessen erfolgt eine Besicherung mit einem Treuhänder: Die Verwahrstellen-Tochter der Deutschen Börse AG, Clearstream Frankfurt AG, überwacht die Sicherheitenstellung für das gesamte ETC-Volumen (in der Regel wird sogar übersichert). Da der ETC nicht währungsgesichert ist, übernehmen Anleger ein Wechselkursrisiko. Der Spread beträgt aktuell 0,34 Euro, was einer Spanne von 3,65 US-Dollar in der Feinunze Gold entspricht.

Best of Gold Miners Index – 9 Global Player aus USA und Kanada

Hinter dem Aktionär Best of Gold Miners Indexzertifikat (DE000DA0AAY4, Market Maker: Morgan Stanley) steht ein fester Aktienkorb mit den 9 weltweit führenden Goldproduzenten, die an US-amerikanischen und kanadischen Börsen gelistet sind. Die Top 3, Endeavour Mining, Barrick Gold und Agnico-Eagle Mines, stellen ca. die Hälfte der gesamten Indexgewichtung; es folgen B2Gold, Kinross Gold, Newmont, SSR Mining, OceanaGold und McEwen Mining. Die jeweils aktuelle Gewichtung kann auf den Internetseiten von Solactive unter der ISIN des Index DE000SL0DLV1 abgerufen werden.

Das Indexkonzept (Net Total Return) sieht die Reinvestition der anfallenden Netto-Dividenden vor, die somit den Anlegern zugutekommen. Die jährliche Managementgebühr beträgt 0,6 Prozent, der Spread beträgt zu US-Handelszeiten 0,25 Prozent, ansonsten 0,45 Prozent.

ZertifikateReport-Fazit: Gold und Goldminenaktien sind grundsätzlich als diversifizierende Depotbeimischung geeignet, da sie nur geringe Korrelationen zu den traditionellen Anlageklassen aufweisen. Da Gold weltweit in US-Dollar abgerechnet wird und auch die Aktien in US- oder kanadischem Dollar notieren, müssen Anleger sich der Übernahme eines Wechselkursrisikos (= Aufwertung des Euro) bewusst sein.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Gold oder von Anlageprodukten auf Gold dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen