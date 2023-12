Canter erhält von der NDWR formelle Wassergenehmigungen und betraut SRK mit der Unterstützung des Genehmigungsverfahrens für Columbus

„Wir freuen uns sehr, dass wir nun offiziell über die Wassergenehmigungen für das Lithium-Bor-Projekt Columbus und ein wesentlich größeres Gelände innerhalb des strategisch günstig gelegenen Columbus-Beckens verfügen“, meint CEO Joness Lang. „Dies ist ein wichtiger Meilenstein angesichts der Herausforderungen, die in der Region im Hinblick auf den Zugang zu Wasser bestehen, und ich möchte unseren Partnern (der Familie Craig) persönlich für all die Zeit und harte Arbeit danken, die in die Sicherung dieser Genehmigungen geflossen ist.“ Herr Lang weiter: „Wir haben auch SRK beauftragt, uns bei den Genehmigungsarbeiten für unsere ersten Bohrungen zu unterstützen, und sind weiterhin auf dem besten Weg, unser Phase-I-Programm bei Columbus in der ersten Hälfte des ersten Quartals 2024 aufzunehmen.“

Das Unternehmen hat die Firma SRK Consulting („SRK“) vor Kurzem unter Vertrag genommen, um das Unternehmen im Rahmen des Umweltgenehmigungsprozesses strategisch zu unterstützen. Dem Projekt Columbus werden Mitarbeiter der SRK-Niederlassungen in Elko und/oder Reno (Nevada) zugewiesen, wobei die ersten Schritte in der Einreichung einer Absichtserklärung (Notice of Intent, NOI) und der Genehmigung der vorrangigsten Bohrlöcher/Bohrstandorte des Unternehmens bestehen.

Über das Lithium-Bor-Projekt Columbus

Das 23.000 Aces große Lithium-Bor-Projekt Columbus (das „Projekt“), das zu 100 % unter der Kontrolle des Unternehmens steht, bietet aufgrund seiner strategischen Lage, seines geologischen Milieus und seines vielversprechenden geochemischen Profils überzeugendes Potenzial für die Auffindung einer bedeutenden Lithiummineralisierung in Solen. Das Projekt befindet sich in strategischer Lage innerhalb der Provinz Basin and Range im Zentrum des Beckens, das sich in den vergangenen 23 Millionen Jahren in struktureller und hydrologischer Sicht geschlossen hat. Dieser einzigartige und ausgeprägte strukturelle Rahmen bildet ein potenzielles Reservoir für eine Lithium- und Bormineralisierung. Frühere Bohrungen lieferten Hinweise auf ein Netz von Grundwasserleitern und das Bohrloch von Luna Lithium nördlich des vorrangigen Zielgebiets ergab ebenfalls bis zu 1.600 ppm Lithium in Tonen. Die Phase-I-Bohrungen sollen im ersten Quartal 2024 aufgenommen werden.