HOLZMINDEN (dpa-AFX) - Der Hersteller von Duftstoffen und Aromen Symrise bekommt einen verzögerten Abbau von Lagerbeständen und negative Währungseffekte zu spüren. Wegen niedrigerer Rohstoffpreise müssten zudem die Vorräte abgewertet werden, teilte der Dax -Konzern am Donnerstagabend mit. Symrise blickt nun vorsichtiger auf die Gewinnmargen im laufenden Jahr, gleichwohl läuft es beim Umsatzwachstum aus eigener Kraft besser als geplant. Hier hob das Management um Chef Heinz-Jürgen Bertram das Jahresziel an. Die Erwartungen von Analysten wird das Unternehmen 2023 allerdings verfehlen. Der Symrise-Kurs brach am Freitag ein.

Kurz nach dem Handelsstart sackte die Aktie um rund neun Prozent auf 96,62 Euro ab. Der kleine Jahresgewinn ist damit wieder dahin. Für 2023 ergibt sich ein Minus von fast 5 Prozent, was einen Platz im hinteren Viertel des deutschen Leitindex bedeutet. Der Dax stieg im laufenden Jahr bislang um gut ein Fünftel.