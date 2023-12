Die Zukunft von Plug Power hängt nun stark von den Geldern der US-Regierung ab. Genauer gesagt rechnete das Unternehmen im November mit einer verspäteten "Regierungsunterstützung durch ein potenzielles Darlehen und Klarheit über Wasserstoff-Steuergutschriften", wie das Wall Street Journal berichtete. Die Steuergutschrift könnte für Unternehmen wie Plug Power gelten, die grünen Wasserstoff verwenden, der durch die Aufspaltung von Wasser durch Elektrolyse erzeugt wird und den Schifffahrts- und Schwerindustriesektor entkarbonisieren könnte, so die Financial Times. Die Regeln der Biden-Regierung für grünen Wasserstoff sind noch in der Schwebe, und Berichten zufolge könnte die Regierung einen EU-Standard übernehmen, der für Plug Power schlecht wäre.

Vergangene Woche wies Plug Power darauf hin, dass die kürzlich durchgesickerten Regeln für Wasserstoffsteuergutschriften seine Projekte in New York und Texas zu stoppen drohten. "Alle Bemühungen, die wir zur Förderung und zum Aufbau einer Wasserstoffindustrie unternommen haben, würden ehrlich gesagt zunichte gemacht, wenn diese [Richtlinien] so streng sind, wie sie sagen", sagte CEO Andy Marsh der Financial Times.

Plug Power hat ein hartes Jahr hinter sich. Die Aktie hat seit Jahresbeginn fast 68 Prozent an Wert verloren. Zusammen mit dem Earningsbericht für das dritte Quartal gab Plug Power eine Going-Concern-Warnung heraus – eine Mitteilung, dass das Unternehmen möglicherweise weniger als zwölf Monate zu leben hat. "Das Unternehmen geht davon aus, dass die vorhandenen liquiden Mittel und die zum Verkauf stehenden Wertpapiere nicht ausreichen werden, um den Betrieb in den nächsten zwölf Monaten zu finanzieren", berichtete Reuters. "Diese Bedingungen und Ereignisse lassen erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens aufkommen, den Betrieb fortzuführen", hieß es in einem Unternehmensbericht vom 9. November.

Die Plug Power Aktie wird aktuell mit einem Minus von -4,39 % und einem Kurs von 3,875EUR gehandelt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion