Vancouver (British Columbia) – 3. Januar 2024 / IRW-Press / – Regency Silver Corp. („Regency Silver“ oder das „Unternehmen“, TSX-V: RSMX und OTCQB: RSMXF) freut sich bekannt zu geben, dass es ein Optionsabkommen hinsichtlich des Erwerbs zweier aneinandergrenzender Schürfrechtegruppen (die „San Dimas-Schürfrechte“) in der Nähe der Mine San Dimas in der Region San Dimas im mexikanischen Bundesstaat Durango unterzeichnet hat (Standort siehe Abb. 1 unten).

Die San Dimas-Schürfrechte erstrecken sich über insgesamt 3.498 ha und enthalten zahlreiche handwerkliche Grubenbaue und Stollen. Historische Schürfproben ergaben Analysewerte von bis zu 17 g/t Gold und 7.753 g/t Silber sowie 37 g/t Gold und 2.325 g/t Silber. Die Verifizierung der Schürfproben durch Regency Silver ergab Analysewerte von 8,95 g/t Gold und 304 g/t Silber sowie 0,49 g/t Gold und 1.084 g/t Silber.

Die San Dimas-Schürfrechte befinden sich nur 13 km östlich der Mine San Dimas im mexikanischen Bundesstaat Durango. Die historische Produktion bis 2018 in der Region San Dimas wird auf über 748 Millionen oz Silber und über 11 Millionen oz Gold geschätzt (Enríquez et al., 2018), womit die Region nach Pachuca und Guanajuato an dritter Stelle der Edelmetallproduktion in Mexiko steht.

Bruce Bragagnolo, Chairman von Regency, sagte: „Wir freuen uns über den Erwerb einer Option auf die San Dimas-Schürfrechte. Der Erwerb passt zu unserer kontinuierlichen Strategie, hochgradige Konzessionsgebiete in etablierten Bergbaulagern zu erwerben und diese zu erschließen, um einen beträchtlichen Wert für die Aktionäre zu schaffen. Wir sind davon überzeugt, dass die Region San Dimas nach Dios Padre das nächste große Bergbaugebiet in Mexiko ist, und Regency plant, sich in diesem Gebiet fest zu etablieren. Abgesehen von unseren laufenden Programmen bei Dios Padre planen wir auch, in naher Zukunft ein Kartierungs- und Probennahmeprogramm bei den San Dimas-Schürfrechten zu beginnen.“

Um die Option auszuüben, muss Regency Silver 50.000 USD nach dem Erhalt der Börsengenehmigung und 50.000 USD innerhalb von sechs Monaten bezahlen, insgesamt 1.000.000 Stammaktien ausgeben und bis 31. März 2025 Steuern und Bergbauanträge nachzahlen. Anstelle einer Lizenzgebühr muss Regency Silver auch einen Bonus in Höhe von 1 Millionen USD zahlen, sobald eine Ressource gemäß NI 43-101 veröffentlicht wird, in der geschätzt wird, dass die San Dimas-Schürfrechte mindestens 70 Millionen oz Silberäquivalent oder 1 Million oz Gold in der nachgewiesenen oder angedeuteten Kategorie enthalten. Die Aktien unterliegen einer viermonatigen Haltefrist und das Abkommen muss von der TSX Venture Exchange genehmigt werden.