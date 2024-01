Merck & Co

Die Anteile des Elektroauto-Produzenten Tesla fielen um 3,7 Prozent. Es droht ihnen der Bruch des seit Ende Oktober laufenden Aufwärtstrends. Mit Blick auf 2024 sehen die Analysten der Deutschen Bank nach wie vor erhebliche Risiken für die Gewinnerwartungen an Tesla.

Die Aktien des Telekommunikationskonzerns Verizon bauten unter den besten Werten im Dow mit plus 1,3 Prozent ihren bereits kräftigen Vortagesgewinn aus. Eine Hochstufung durch Keybanc Capital Markets diente als Treiber. Die Pharma- und Biotech-Titel von Merck & Co und Amgen setzten ihren Aufschwung mit noch deutlicherem Zuwachs fort.

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem ernüchternden Jahresstart vor allem für Technologiewerte haben die US-Börsen auch am Mittwoch nachgegeben. Die Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten US-Notenbanksitzung brachte den Kursen keinen Auftrieb, unter stärkeren Druck gerieten sie dadurch allerdings auch nicht.

