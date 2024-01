Longboard arbeitet an einer Behandlung für Entwicklungsstörungen und epileptische Erkrankungen, die auf eine fortschreitende Funktionsstörung des Gehirns zurückzuführen sind. In einer aktuellen Studie hatten Patienten, die das Medikament von Longboard erhielten, 32,5 Prozent weniger Anfälle als Patienten, die ein Placebo erhielten.

An der US-Börse schloss die Longboard-Aktie am Dienstag um 316 Prozent fester auf dem Rekordhoch von 25,10 US-Dollar, nachdem sie das Jahr 2023 noch bei 6,03 US-Dollar abgeschlossen hatte. Nach einem Rücksetzer am Mittwoch um knapp elf Prozent notiert die Aktie aktuell vorbörslich 5,8 Prozent fester bei 23,70 US-Dollar.

In einer Reaktion auf die Ergebnisse verdoppelten die Analysten von Guggenheim das Kursziel für Longboard Pharma von 16,00 auf 32,00 US-Dollar und raten zum Kauf der Aktie. Das Kursziel von Guggenheim deutet auf ein potenzielles Kursplus von 35 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs der Aktie hin.

Auch Cantor Fitzgerald rät, die Aktie zu kaufen und erhöhte das Kursziel für Longboard sogar von 35,00 auf 55,00 US-Dollar, was einem Kurspotenzial von bis zu 132 Prozent entspricht. Insgesamt schätzen sieben Research-Analysten die Aktie übereinstimmend mit einem "Buy"-Rating ein.

Longboard gab am Mittwoch zudem bekannt, dass eine geplante Kapitalerhöhung aufgestockt werden soll. Demnach sollen zehn Millionen Aktien zu einem Preis von 21,00 US-Dollar pro Aktie bei Investoren platziert werden, was einem erwarteten Bruttoerlös von 210 Millionen US-Dollar entspricht. Zuvor war nur ein Angebot im Volumen von 150 Millionen US-Dollar geplant gewesen. Das Angebot wird voraussichtlich am 8. Januar 2024 abgeschlossen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Zentralredaktion

