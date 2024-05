Das Video zur Analyse ist hier verankert:

Support im DAX nur intraday unterschritten

Die Verengung der Handelsspanne mit dem Abwärtstrend der Woche ab dem Montagshoch führte zu weiterem Druck auf die Unterstützung aus den letzten beiden Wochen. Sie manifestierte sich um 18.630 Punkte und wurde in der Analyse am Freitagmorgen wie folgt dargestellt (Rückblick Morgenanalyse 23.05.2024):

Der Druck kam aus den USA, wo die Wall Street am Donnerstagabend die Gewinne durch Nvidia abverkaufte und vor allem im Dow Jones deutliche Abgaben auf der Kurstafel standen. Dadurch startete der DAX mit einem GAP in den Freitag und unterschritt diese Unterstützung zunächst. Ich spekulierte auf einen Pullback mit diesem Setup und dem Einstiegszeitpunkt, als der kleine Abwärtstrend am Morgen brach:

Die 18.630 wurden dann zum Mittag bereits wieder erreicht und am Nachmittag gab es sogar eine stärkere Dynamisierung der Gegenbewegung. So erreicht der DAX nicht nur die ehemalige Unterstützung als Pullback, sondern arbeitete sich wieder darüber und "heilte" den Bruch des Chartbildes, welches nur intraday zu sehen ist:

Im Big Picture ist damit genau der Pullback an die Hochs aus Ende März / Anfang April erfolgt, uber die wir seit zwei Wochen sprachen:

Entsteht damit eine neue Dynamik auf der Oberseite? Dies wird maßgeblich von der US-Entwicklung abhängen, die sehr unterschiedlich verlief. Während der DAX wie auch der Dow Jones eine unveränderte Woche absolvierten, gelangen dem Nasdaq weitere Rekorde. Dies ist in der Wochenzusammenfassung der Indizes zu sehen:

Auf die US-Märkte kommen wir nun etwas detaillierter zu sprechen.

Rallye nach Nvidia-Daten wirkt nur auf Nasdaq

Der starke Rücklauf im Nasdaq nach der zunächst euphorischen Reaktion auf die Nvidia-Daten wurde am Freitagmorgen hier eingefügt (Rückblick):

Diese Dynamik nach unten war zunächst auch mein Ansatz zum Handelsstart, also das Trading in Richtung des GAPs wie hier zu sehen:

Letztlich entstand zum Freitag dann erneut ein Richtungswechsel, der den Index per Schlusskurs auf ein neues Rekordlevel zum Closing führte. Intraday war jedoch noch "Platz" zu den zwischenzeitlichen Hochs, doch das Momentum ist weiterhin deutlich auf der Oberseite zu spüren:

Der Dow Jones war ebenfalls volatil, beendete die Woche jedoch unverändert und zeigt sich damit angeschlagen unter den Allzeithochs mit Blick auf den mittelfristigen Aufwärtstrend. Dies könnte das Ziel in der neuen Woche sein:

Auf welche Termine ist im weiteren Handel zu achten?

Termine für den Wochenstart ab 27.05.2024

Die neue Woche startet mit einem US-Feiertag und dem ifo-Geschäftsklimaindex in Deutschland.

Erst am Dienstag kommen weitere Daten auf die Terminagenda. Eine Menge Reden aus dem Notenbankumfeld der FED und der EZB und am Nachmittag der US-Immobilienpreisindex sowie das Verbrauchervertrauen Conference Board.

Alle Termine sind diesem Wirtschaftskalender entnommen, hier siehst Du für heute die genauen Eckdaten:

In der neuen Woche stehen weitere Quartalszahlen auf der Agenda, die hier eingeblendet sind. Herausgestellt ist Salesforce am Mittwochabend und Dollar General am Donnerstag. Wir berichten darüber gern in den einzelnen Livetradingroom-Sessions.

Damit wünsche ich uns im Handel vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

