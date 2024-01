Die jährliche Inflationsrate in Argentinien hat mit über 211 Prozent einen neuen Höchststand erreicht, höher als in Venezuela, das traditionell als Inflationsspitzenreiter in Lateinamerika galt. Der neu gewählte Präsident Javier Milei, der sein Amt im Dezember antrat, hatte versprochen, die Inflation zu bekämpfen. Er konzentriert sich auf Sparmaßnahmen, um das hohe Haushaltsdefizit zu reduzieren und die Staatsfinanzen zu sanieren. Die Zentralbank des Landes hat die Einführung von Banknoten mit einem Nennwert von 10.000 und 20.000 Pesos genehmigt, um den Bargeldumlauf effizienter zu gestalten. Der offizielle Wechselkurs betrug am Donnerstag 815 Pesos pro US-Dollar, und es ist geplant, diesen jeden Monat um weitere zwei Prozent fallen zu lassen. Trotz der Abwertung des Pesos und der informellen Übernahme des US-Dollars für viele Transaktionen bleibt der Peso für den alltäglichen Gebrauch unverzichtbar.