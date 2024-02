07:00 Uhr, Schweiz: Kudelski, Jahreszahlen 07:00 Uhr, Deutschland: Heidelberg Materials (10.00 Bilanz-Pk) 07:00 Uhr, Frankreich: Engie, Jahreszahlen 07:00 Uhr, Niederlande: BE Semiconductor Industries, Jahreszahlen 07:15 Uhr, Schweiz: Nestle, Jahreszahlen 07:30 Uhr, Deutschland: Knorr-Bremse Jahreszahlen, München (9.00 Pk) 07:30 Uhr, Spanien: Telefonica, Jahreszahlen 07:30 Uhr, Frankreich: Accor, Jahreszahlen 08:00 Uhr, Spanien: Repsol, Jahreszahlen 08:00 Uhr, Großbritannien: Anglo American, Jahreszahlen 08:00 Uhr, Großbritannien: Rolls-Royce, Jahreszahlen 08:00 Uhr, Großbritannien: Lloyds Banking Group, Jahreszahlen 08:15 Uhr, Spanien: Iberdrola, Jahreszahlen 10:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Beteiligungs AG, Hauptversammlung 13:00 Uhr, USA: Moderna, Q4-Zahlen 14:00 Uhr, Deutschland: Hochtief, Jahreszahlen 19:00 Uhr, Frankreich: AXA, Jahreszahlen und Investor Day mit Vorstellung Strategieplan) 22:00 Uhr, USA: Edison International, Q4-Zahlen 22:00 Uhr, USA: Intuit, Q2-Zahlen



Konjunkturdaten

01:30 Uhr, Japan: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/24 (1. Veröffentlichung)

08:00 Uhr, Großbritannien: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/24 (1. Veröffentlichung)

08:45 Uhr, Frankreich: Produzentenvertrauen 2/24

08:45 Uhr, Frankreich: Geschäftsklima 2/24

09:00 Uhr, Österreich: Verbraucherpreise 1/24 (vorläufig)

09:15 Uhr, Frankreich: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/24 (1. Veröffentlichung)

09:30 Uhr, Deutschland: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/24 (1. Veröffentlichung)

10:00 Uhr, EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/24 (1. Veröffentlichung)

10:00 Uhr, Italien: Verbraucherpreise 1/24 (vorläufig)

11:00 Uhr, EU: Verbraucherpreise 1/24 (endgültig)

14:30 Uhr, USA: CFNA-Index 1/24

14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:00 Uhr, Belgien: Geschäftsklima 2/24

15:45 Uhr, USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/24 (1. Veröffentlichung)

16:00 Uhr, USA: Wiederverkäufe Häuser 1/24



