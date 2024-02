Auch die Aktien von Fernwartungsspezialist Teamviewer ziehen im Windschatten von Zoom an und legen am Dienstagmorgen gut ein Prozent zu.

Die Ergebnisse des vierten Quartals zeigen, dass Zooms Bestrebungen, Künstliche Intelligenz (KI) in seine Produkte zu integrieren und sein Portfolio zu diversifizieren, Früchte tragen. Dies kommt zu einem Zeitpunkt, an dem das Unternehmen von einem Homeoffice-Boom profitiert. Mit einem bereinigten Gewinn von 1,42 US-Dollar pro Aktie für das am 31. Januar endende Quartal hat Zoom die Analystenschätzungen, die einen Gewinn von 1,15 US-Dollar pro Aktie vorsahen, deutlich übertroffen. Der Umsatz belief sich auf 1,15 Milliarden US-Dollar und lag damit über den Schätzungen von 1,13 Milliarden US-Dollar.

Ryan Koontz, ein leitender Aktienanalyst bei Needham and Co., merkte an, dass das Unternehmen seine langfristige Strategie umsetzt, generative KI zu integrieren, anstatt seine beträchtlichen Bargeldreserven in ein Start-up zu investieren, das möglicherweise schnelleres Umsatzwachstum verspricht.

Im dritten Quartal führte Zoom seinen KI-Begleiter ein, der zahlenden Nutzern Funktionen wie Meeting-Zusammenfassungen, Nachholungen sowie E-Mail- und Chat-Erstellungsvorschläge bietet.

Zoom-CEO Eric Yuan kündigte an, dass das Unternehmen neue Dienste auf der Grundlage des Zoom KI-Begleiters entwickeln und in diesem Jahr die Monetarisierung in den Fokus rücken wird. In den letzten fünf Monaten wurden über 510.000 Konten für den Zoom KI-Begleiter aktiviert, wie CFO Kelly Steckelberg berichtete.

Das Unternehmen gab zudem eine Betriebscashflow-Marge von 30,6 Prozent für das berichtete Quartal an und prognostizierte einen Umsatz von etwa 4,60 Milliarden US-Dollar für das Geschäftsjahr 2025, was unter den Analystenschätzungen von 4,66 Milliarden US-Dollar liegt. Für das erste Quartal wird ein Umsatz von 1,13 Milliarden US-Dollar erwartet, was den Erwartungen der Analysten entspricht.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

