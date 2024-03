Teuerung nimmt ab Inflation in der Eurozone im Februar bei 2,6 – Zwei-Prozent-Ziel in Sicht Die Inflationsrate in der Eurozone ist im Februar weiter gesunken, allerdings nicht so stark wie erwartet. Dennoch nähert sich die Teuerung der Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB) von zwei Prozent.