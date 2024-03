Edelmetallsektor in Aufruhr. Gold und Silber im Rallymodus. Was machen die Produzenten-Aktien? Nachdem sich die Berichterstattung in den Finanzmedien in den letzten Wochen und Monaten maßgeblich auf den Technologiebereich und hier auf das Thema KI zu konzentrieren schien, „drängt“ nun der Edelmetallsektor