NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Inditex nach Jahreszahlen von 42 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Bekleidungskonzern habe stark abgeschnitten und trete mit hohen Investitionen in die Logistik in eine neue Expansionsphase ein, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Mittwoch im Tagesverlauf aktualisierten Studie. Er hob seine Ergebnisschätzungen (EPS) für 2025 und 2026 moderat an und verschob den Bewertungszeitraum für die Aktie weiter in die Zukunft./gl/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2024 / 10:20 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2024 / 10:20 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,21 % und einem Kurs von 44,34EUR auf Tradegate (13. März 2024, 17:08 Uhr) gehandelt.