Aus charttechnischer Sicht stand die E.ON-Aktie zuletzt unmittelbar vor einem Befreiungsschlag. Doch der entsprechende Vorstoß verpuffte. Das Ganze droht mittlerweile in einem kleinen Debakel zu enden.

Der untere Chart des Versorgers verdeutlicht die spannende Konstellation, die derzeit sowohl Chancen als auch Risiken aufweist.

Die zuletzt veröffentlichten Ergebnisse für 2023 machten der Aktie Beine. Ergänzt wurden die starken Daten um die Bekanntgabe einer Dividendenerhöhung für 2023 und einen soliden Ausblick auf 2024.

Der Markt reagierte unter Strich positiv auf die Zahlenpräsentation. Die Aktie nahm daraufhin Fahrt auf. E.ON gelang es hierbei, sich einiger Widerstände zu entledigen und den Fokus auf das markante Widerstandscluster um 12,8 Euro zu richten.

Die Ausgangslage war exzellent. Der (damaligen) Vehemenz des Vorstoßes hatte der Widerstandscluster um 12,8 Euro nichts entgegenzusetzen. E.ON gelang der Durchmarsch in Richtung 13 Euro. Und dann passierte genau das, was in diesen Phasen tunlichst nicht passieren sollte. Gewinnmitnahmen kamen auf. Die Aktie brach den Ausbruch im entscheidenden Moment ab.

E.ON setzte mittlerweile unter die 12,8 Euro zurück. Aktuell läuft die Aktie die wichtige Unterstützung von 12,3 Euro an. Sollte es auch darunter gehen, ist Obacht geboten. Spätestens bei einem Unterschreiten der 12 Euro würde eine Neubewertung notwendig. Hingegen würde eine Comeback auf der Oberseite und ein Ausbruch über die 13 Euro die Rally reaktivieren.