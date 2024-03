KWS SAAT verkauft Maisgeschäft und Züchtungslizenzen in Südamerika KWS SAAT SE & Co. KGaA trennt sich von ihrem Maisgeschäft in Südamerika und verkauft Lizenzen für Züchtungsmaterial. Der Deal umfasst den Verkauf mehrerer Tochtergesellschaften an das argentinische Unternehmen GDM.