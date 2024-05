Der Wert richtiger HR- und Personalabteilungen in der Finanzbranche lässt sich nicht hoch genug einschätzen. Diese Abteilungen spielen eine entscheidende Rolle beim Aufbau, der Pflege und der Entwicklung des wichtigsten Vermögens eines Unternehmens – seiner Mitarbeiter. Im Folgenden werden einige Schlüsselbereiche erläutert, in denen HR und Personalabteilungen einen signifikanten Beitrag zur Leistungsfähigkeit und zum Erfolg von Organisationen im Finanzsektor leisten.

Nicole Fromhold, CEO Fromhold Consulting (© Fromhold Consulting)

Rekrutierung und Talentakquise

Die Finanzbranche ist bekannt für ihren Wettbewerb um die besten Talente. HR- und Personalabteilungen sind für die Entwicklung und Umsetzung effektiver Rekrutierungsstrategien verantwortlich, die darauf abzielen, hochqualifizierte Fachkräfte anzuziehen. Sie müssen dabei ein tiefes Verständnis für die spezifischen Bedürfnisse und Anforderungen der Branche haben. Indem sie sicherstellen, dass das Unternehmen die besten Talente gewinnt, legen sie den Grundstein für Innovation und Wettbewerbsfähigkeit.

Mitarbeiterentwicklung und -schulung

Angesichts der rasanten Veränderungen in der Finanzwelt, einschließlich neuer Technologien, Vorschriften und Marktbedingungen, ist die fortlaufende Entwicklung der Fähigkeiten und Kenntnisse der Mitarbeiter von entscheidender Bedeutung. HR- und Personalabteilungen können Schulungsprogramme und Weiterbildungsinitiativen entwickeln, um sicherzustellen, dass die Mitarbeiter auf dem neuesten Stand sind und das Unternehmen an der Spitze des Marktes bleibt.

Unternehmenskultur und Mitarbeiterbindung

“Eine starke Unternehmenskultur fördert Motivation, Engagement und Loyalität unter den Mitarbeitern.”, weiß Nicole Fromhold von Fromhold Consulting. Die Expertin sieht HR- und Personalabteilungen als Schlüsselrolle bei der Gestaltung und Pflege einer solchen Kultur, die auf gemeinsamen Werten, Zielen und Verhaltensweisen basiert. “Sie implementieren Strategien zur Mitarbeiterbindung, um eine hohe Fluktuation zu vermeiden, was besonders in der Finanzbranche, wo die Kosten für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter hoch sind, von Bedeutung ist. Wichtig dafür ist lediglich, dass die Unternehmen auch sehen, welchen hohen Stellenwert die Personalabteilungen in diesem Bereich einnehmen. Denn nur mit mehr Verantwortung und der Akzeptanz als strategischer Partner wird auch der langfristige Erfolg für die Unternehmen möglich.”

Compliance und Risikomanagement - Personalabteilungen als wichtiger Baustein

Aus Sicht der Expertin kann eine gesteigerte Verantwortlichkeit der Personalabteilung sicherstellen, dass ein Unternehmen alle relevanten Arbeitsgesetze und -vorschriften einhält, was in der streng regulierten Finanzbranche besonders wichtig ist. “Sie tragen damit auch zum Risikomanagement bei, indem sie dafür sorgen, dass die Mitarbeiter entsprechend geschult sind.” Denn auf diese Weise lassen sich das Risiko von Verstößen gegen bestehende Vorschriften und die damit verbundenen finanziellen und reputativen Schäden zu minimieren.

Fromhold Consulting für HR in der strategischen Planung

HR- und Personalabteilungen in der Finanzbranche müssen eine zentrale Rolle spielen, indem sie nicht nur die besten Talente anziehen und halten, sondern auch eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung und des Engagements fördern. Sie avancieren so zu einem wichtigen Baustein innerhalb der Unternehmensstruktur und übernehmen essenzielle Aufgaben, die ansonsten im stressigen Tagesgeschäft verloren gehen können. Damit wird die tragende Rolle ausgefüllt, die zum Erreichen zahlreicher Geschäftsziele, erforderlich ist. Denn mit ihrer Vielseitigkeit tragen Personalabteilungen maßgeblich dazu bei, dass Unternehmen in der dynamischen und wettbewerbsintensiven Finanzwelt erfolgreich sind.