Alex Gessner mit einer der diesjährigen Preisträgerinnen und Tijen Onaran beim DE & I Award (Bildquelle: ACI Consulting)

Ein Spiegelbild der Vergangenheit

Bereits heute zeigen etliche Studien, dass divers aufgestellte Teams bessere Arbeitsergebnisse erzielen. Das liegt unter anderem in der Zufriedenheit der Mitarbeitenden, die nicht nur ein Drittel höher ist als bei Unternehmen mit weniger oder keiner Vielfalt, sondern auch in weniger Fehltagen resultiert. Die Produktivität steigt um 35 %, die Innovation um 19 %.

Darüber hinaus führt Diversität zu einer größeren Vielfalt an Ideen, Perspektiven und Lösungsansätzen, was besonders in der Finanzbranche, wo Innovation und Risikomanagement entscheidend sind, einen klaren Wettbewerbsvorteil darstellt. Unternehmen, die ein breiteres Spektrum an Talenten einbinden, sind besser in der Lage, auf die Bedürfnisse einer vielfältigeren Kundschaft einzugehen und globalen Marktchancen zu nutzen. Trotz dieser offensichtlichen Vorteile halten viele Unternehmen in der Branche an überholten Normen und Werten fest, die die Erschließung dieses Potenzials behindern.