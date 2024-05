Gewichtsreduktion Auf den Spuren von Novo Nordisk Am gestrigen Montag verzeichnete die Aktie von Hims & Hers Health Inc. (NYSE:HIMS), einer Plattform für Gesundheits- und Wellnessdienste, einen Anstieg um über 27 Prozent, nachdem das Unternehmen die Einführung von GLP-1-Injektionen in sein Angebot zur Gewichtsreduktion bekannt gab.