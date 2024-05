Die Ölpreise sind am Donnerstag moderat gestiegen, nachdem sie zuvor an die schwache Tendenz der vergangenen Handelstage angeknüpft hatten. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 82,59 US-Dollar, während ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate auf 78,25 Dollar stieg. Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung, die durch einen stärkeren Dollar in den vergangenen Tagen belastet wurde. Trotz des Anstiegs hielten sich die Notierungen in der Nähe der tiefsten Stände seit März. Die Erdölpreise liegen im Vergleich zum Jahresstart jedoch in der Gewinnzone, unterstützt durch das knappe Angebot großer Förderländer wie Saudi-Arabien und Russland. Der große Förderverbund Opec+ wird Anfang Juni über seine Förderpolitik beraten, wobei allgemein erwartet wird, dass die derzeit bestehenden Förderkürzungen verlängert werden.

Am Freitag legten die Ölpreise zu, wobei ein Barrel der Nordseesorte Brent 81,65 US-Dollar kostete und ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate auf 77,30 Dollar stieg. Die Märkte warten gespannt auf die bevorstehende Sitzung von Opec+, bei der die bisherigen Förderbeschränkungen voraussichtlich verlängert werden. Der Irak hat angekündigt, ab Mai seine Produktion zu drosseln, um die Überproduktion im ersten Quartal auszugleichen, was das Angebot knapp hält und die Preise unterstützt. Nach der Sitzung wird die Aufmerksamkeit der Märkte voraussichtlich wieder stärker auf die Nachfrage gerichtet sein, die durch die beginnende Sommerfahrsaison in den USA gestützt wird.