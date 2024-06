In der anschließenden K.O.-Phase ziehen ebenfalls die Aktien mit der besseren Performance eine Runde weiter. Bis ins Finale nach Berlin am 14. Juli. Folgendes Feld geht für Gruppe F an den Start:

Die wO-Redaktion hat aus jedem der 24 Teilnehmerländer eine Aktie ausgewählt. Mit dabei sind altbekannte Namen, spannende Nebenwerte und internationale Geheimtipps. Eingeteilt in die 6 Gruppen spielen die Aktien in den kommenden zwei Wochen um den Gruppensieg. Die beiden Aktien mit der besten Performance ab dem EM-Start am vergangenen Freitag ziehen ins Achtelfinale ein, genauso wie die 4 besten Gruppendritten.

Georgien: Georgia Capital

Aus Georgien schicken wir Georgia Capital, mit Sitz in London, ins Rennen. Die Holdinggesellschaft kann eine breite Palette an Investments vorweisen und hat sich diversifiziert in Sektoren wie Gesundheit, Bildung und Erneuerbare Energien. Ein Kernstück ihres Portfolios bildet die Beteiligung an der börsennotierten Bank of Georgia Group PLC. Georgia Capital fokussiert sich ebenfalls auf wachstumsstarke Bereiche wie digitale und Immobiliendienste seit seiner Gründung im Jahr 2017. Sie ist bereits dabei, den Kursverlust der vergangenen Wochen aufzuholen. Auf unserer Watchlist der wO EM 2024 ist das Papier bereits auf einem Treppchenplatz.

Portugal: Ibersol SGPS

Zu einem Fußballfest dazu gehören sicherlich auch schnell gemachte Mahlzeiten. Das in Porto ansässige Unternehmen Ibersol SGPS, bekannt für seine Franchise-Restaurants, ist stets um seine Expansion bemüht. Mit Marken wie Pizza Hut und KFC im Portfolio, deckt Ibersol ein breites Spektrum an Gastronomiebedürfnissen ab, von Fast Food bis hin zu Full-Service-Restaurants. Gegründet 1985, stärkt das Unternehmen weiterhin seine Position in Europas Gastgewerbe durch Diversifikation in Catering und Convenience Stores.

Türkei: Türk Hava Yollari

Gehört die Mannschaft der Türkei bei der Fußball-Europameisterschaft mit zu den jüngsten Teams, schicken wir als Aktienvertreter ein renommiertes Unternehmen in den Wettbewerb. Türk Hava Yollari, bekannt als Turkish Airlines, operiert sowohl im Passagier- als auch im Frachtbereich. Das in Istanbul ansässige Unternehmen, gegründet 1933, baut seine technischen Wartungsleistungen immer weiter aus, um seine führende Rolle in der wachsenden Luftfahrtindustrie zu festigen. Mit einem umfangreichen Angebot an Flugdiensten stärkt es seine internationale Präsenz stetig.

Tschechien: Kofola Cesko-Slovensko

Zwar kann Tschechien auch Bier. Dennoch vertritt Kofola Cesko-Slovensko, ein Schlüsselakteur auf dem Markt für alkoholfreie Getränke in Mitteleuropa, unser Nachbarland in diesem Börsenspiel. Er fokussiert sich auf Expansion und Innovation. Mit bekannten Marken wie Kofola und Rajec bietet das 1993 gegründete Unternehmen, mit Sitz in Ostrava, ein vielfältiges Angebot, das von traditionellen Softdrinks bis zu frischen und herbalen Getränken reicht. Kofola setzt auf regionale Stärke und Kundenbindung, um seinen Marktanteil weiter auszubauen.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

