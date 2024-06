MÜNCHEN, 13. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Sunshare Technology Co., Ltd, ein führender Innovator im Bereich der sauberen Energie, ist stolz darauf, die Einführung seines brandneuen Produkts auf der Intersolar Europe, der weltweit führenden Messe für die Solarindustrie, die vom 19. bis 21. Juni 2024 in München, Deutschland, stattfindet, bekannt zu geben.

Am Stand von Sunshare haben die Besucher die besondere Gelegenheit, das leichte Design und die einfache Installation der Balkon-Photovoltaikanlage zu erleben und die Produktphilosophie "kleine Größe mit großer Leistung" persönlich zu erfahren. Die kompakten und leichten Komponenten beschleunigen den Installationsprozess erheblich.

Sunshare konzentriert sich professionell auf die Entwicklung von minimalistischen Photovoltaiksystemen für Wohnungen, die kontinuierliche Verbesserung der Integration der Systeme und ihrer Anpassungsfähigkeit an Szenarien sowie die Förderung von grüner Energie, die wirklich in die Häuser einzieht und sich in das Leben integriert.

Besuchen Sie Sunshare auf der Intersolar Europe: Besuchen Sie Sunshare am Stand FM, um einen Einblick in die Zukunft der Solartechnik für Privathaushalte zu erhalten. 704/69. Erleben Sie das Balcony Power System und entdecken Sie, wie Sunshare eine grüne Zukunft für Häuser auf der ganzen Welt ermöglicht.

Über Sunshare Technology Co, Ltd. (kurz Sunshare), ein Ökosystempartner von Sungrow, ist ein innovatives Hightech-Unternehmen, das sich auf die Forschung und Entwicklung, die Herstellung, den Vertrieb und den Service von kompakten PV- und Speichersystemen spezialisiert hat. Es bietet Kunden weltweit minimalistische, sichere, effiziente und intelligente Produkte für saubere Energie sowie umfassende kundenspezifische Lösungen an und fördert aktiv die globale kohlenstoffarme Energiewende, um sicherzustellen, dass grüne Energie Einzelpersonen, Familien und der Gesellschaft als Ganzes zugute kommt. Sunshare bietet Mini-Solar- und Speichersysteme mit einfacher Installation und minimalistischem und kundenspezifischem Design an, die in großem Umfang auf Balkonen, Terrassen, Gärten, Carports und anderen Mini-Szenen eingesetzt werden können. Wir werden der Photovoltaik den Weg in die Ära der "Heimelektronik" konsequent ebnen.

