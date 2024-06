Vancouver (British Columbia, Kanada) – 20. Juni 2024 / IRW-Press / Generation Uranium Inc. (das „Unternehmen“ oder „Generation“) (TSX-V: GEN) (OTCQB: GENRF) (FWB: W85) freut sich, den Erwerb der Uranprojekte Yellow Frog und Pink Toad (die „Erwerbe“) im Angilak Trend im Yathkyed Basin im kanadischen Territorium Nunavut bekannt zu geben. Die Erwerbe sind zusammenhängende Erweiterungen des unternehmenseigenen Vorzeige-Uranprojekts Yath („Yath“) in Richtung Osten und Westen und erweitern das Landpaket bei Yath effektiv um etwa 45 %.

Nach den Erwerben umfasst Yath nunmehr 123,45 km² und liegt nördlich und innerhalb von 3 km des regionalen Uranprojekts, das von Atha Energy Corp. weiterentwickelt wird.* Das Projekt Angilak von Atha Energy Corp. verfügt über historische vermutete Mineralressourcen gemäß NI 43-101 aus dem Jahr 2013 von 2.831.000 t mit einem Durchschnittsgehalt von 0,69 % U3O8 und 0,17 % Molybdän, die 43,3 Millionen lbs U3O8 und 10,4 Millionen lbs Molybdän enthalten.**

Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass sich Yath weiterhin in einer einzigartigen Position im Yathkyed Basin befindet, einem der wenigen diskordanten Becken der Welt mit geprüftem wirtschaftlichem Potenzial. Das Becken ist dafür bekannt, Lagerstätten mit kommerziellen Gehalten zu beherbergen, die in puncto Größe mit jenen im Athabasca Basin im Kanadischen Schild im Norden der kanadischen Provinzen Saskatchewan und Alberta sowie mit jenen der Region McArthur in Australien vergleichbar sind.*

Die Höhepunkte des erweiterten und bestehenden Yath-Pakets beinhalten Folgendes:

- Vielversprechend für hochgradige diskordanzartige Uran- und IOCG- (Olympic Dam)-Lagerstätten

- Neue geologische Interpretation mit bohrbereiten Zielen (2012 von Charlie Jefferson überarbeitet)

- Historische Felsproben weisen auf Urankonzentrationen von 1 bis 10 % in allen Konzessionsgebieten hin

„Mit dem Erwerb der Uranprojekte Yellow Frog und Pink Toad erweitern wir unser Uranexplorationspotenzial bei Yath beträchtlich“, sagte CEO Anthony Zelen. „Diese strategischen Ergänzungen stärken unsere Position im Yathkyed Basin und bekräftigen unser Engagement, ein bedeutsamer Akteur im Uransektor zu werden.“