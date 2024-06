Für den KI-Pionier Nvidia wird für das laufende Geschäftsjahr mit einem Umsatz von 120 Milliarden US-Dollar gerechnet, im kommenden Jahr sogar mit 160 Milliarden US-Dollar. Die starke Performance lockt viele Investoren an, die weitere Gewinne nicht verpassen wollen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie stieg in diesem Jahr allerdings um 80 Prozent, was das Papier anfälliger für Rückschläge macht. "Vergangene Leistungen sollten nicht ausschlaggebend für die Anlageentscheidung sein", warnt Chuck Carlson von Horizon Investment Services.

Ivana Delevska von Spear Invest rechnet mit weiterhin steigenden Gewinnen, die die Erwartungen der Analysten übertreffen. Nvidia ist die größte Position im Spear Alpha ETF, der fast 14 Prozent des Fonds ausmacht. "Der Aktienpreis hat eine solide Ertragsunterstützung", betont sie.