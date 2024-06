Toronto, 24. Juni 2024 / IRW-Press / Power Nickel Inc. (das „Unternehmen“ oder „Power Nickel“) (TSXV: PNPN) (OTCBB: PNPNF) (Frankfurt: IVV) freut sich bekannt zu geben, dass es ein überzeichnetes Flow-through-Angebot (das „Angebot“) mit Bruttoeinnahmen von 20.062.497,50 $ durch die Ausgabe von 16.049.998 Flow-through-Einheiten (die „FT-Einheiten“) zu einem Preis von 1,25 $ pro FT-Einheit abgeschlossen hat. Jede FT-Einheit besteht aus einer Flow-through-Stammaktie und einem halben Aktien-Warrant (jede ganze, ein „Warrant“), wobei jeder Warrant innerhalb von drei Jahren ab dem Ausgabedatum ausgeübt werden kann, um eine Stammaktie zu einem Preis von 1,25 $ zu erwerben. Jede Flow-through-Stammaktie wird als Flow-through-Aktie im Sinne des Income Tax Act (Canada) („ITA“) erachtet.

Die Branchenlegenden Robert Friedland und Rob McEwen haben sich mit mehreren anderen führenden Bergbauinvestoren, darunter CVMR Inc. und Terra Capital, zusammengetan, um den Investorenrückkauf der FT-Einheiten-Finanzierung für Power Nickel zu ermöglichen.

„Power Nickel ist dankbar für die Unterstützung durch einige der führenden Investoren im Bergbau. Ebenso wie wir sind auch sie davon überzeugt, dass Nisk außergewöhnliches Explorationspotenzial aufweist. Mit diesem Kapital werden wir in der Lage sein, unsere bereits überaus erfolgreichen Explorationsbestrebungen beträchtlich zu steigern. Wir verfügen zurzeit über ein Bohrgerät, das die Erweiterung der Zone Lion anpeilt, und bald wird ein zweites Bohrgerät zur Verfügung stehen, das das von unserem Team entwickelte Explorationsprogramm unter der Leitung von Dr. Steve Beresford vorantreibt. Es ist eine äußerst aufregende Zeit für unsere Aktionäre, Stakeholder und Mitarbeiter“, sagte CEO Terry Lynch.

Das Unternehmen arbeitete mit Wealth Creation Preservation & Donation Inc. und IA Capital Markets bei der Finanzierung zusammen und nahm die Beratungsdienste von Red Cloud Securities Inc. und H&P Advisory Limited in Zusammenhang mit dem Angebot in Anspruch. Back-End-Käufer können die zugrunde liegenden Stammaktien und Warrants von den Front-End-Käufern der FT-Einheiten zu einem Preis von 0,66 $ pro Stammaktie und Warrant (kombiniert) erwerben.