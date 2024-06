DeepL bietet seine branchenführende KI-Übersetzungslösung DeepL Pro jetzt weltweit an.

Mit DeepL Pro beschleunigen Unternehmen ihre globale Expansion und können gleichzeitig erhebliche Kosten- und Effizienzsteigerungen erzielen.

KÖLN, Mittwoch, 26. Juni 2024 /PRNewswire/ -- DeepL, ein weltweit führender Anbieter von KI-Sprachtechnologie, gibt heute die Einführung seiner Übersetzungslösung für Unternehmen, DeepL Pro, in 165 neuen Märkten bekannt. Damit ist DeepL Pro nun in der gesamten APAC-Region, Afrika, Europa, Nord- und Südamerika sowie in der Antarktis verfüg- und buchbar. Die Expansion ist ein weiterer Meilenstein für das Unternehmen und bedient die steigende Nachfrage international tätiger Organisationen nach der spezialisierten KI-Lösung von DeepL. Weltweit vertrauen heute bereits über 100.000 Unternehmen und Behörden auf die Sprach-KI-Plattform von DeepL. Unter anderem nutzen Nikkei, die Deutsche Bahn und Zendesk die präzise und sichere KI-Sprachtechnologie von DeepL, um in neue Märkte zu expandieren, ihren Kundenservice zu verbessern und die Betriebskosten für Übersetzungen und Lokalisierungen zu senken.

„Immer mehr Unternehmen erforschen das Potenzial von KI und suchen nach Technologien, die einen echten Mehrwert und ROI liefern. DeepL ist mehr als nur ein innovatives KI-Unternehmen – wir entwickeln KI, die greifbare, nachgewiesene Vorteile für eine Vielzahl von wichtigen Anwendungsfällen für Sprache bietet – von internen Abläufen bis hin zum Kundenservice", sagt Jarek Kutylowski, CEO und Gründer von DeepL. „Unsere Mission ist, Sprachbarrieren für Unternehmen weltweit abzubauen. Diese internationale Expansion ist ein entscheidender Schritt zur Verwirklichung jener Vision und ermöglicht uns, die Art und Weise, wie globale Unternehmen arbeiten und wachsen, neu zu gestalten und zu definieren."

Die weltweite Nachfrage nach KI-Sprachlösungen nimmt stetig zu.

Die Nachfrage unter global tätigen Unternehmen nach KI-Lösungen steigt kontinuierlich: 42 Prozent der Organisationen setzen KI bereits aktiv ein. Weitere 40 Prozent erforschen ihr Potenzial. Inmitten dieser sich schnell entwickelnden Landschaft ist DeepL führend beim Einsatz von KI zur Umgestaltung der 67,9 Milliarden US-Dollar großen Sprachindustrie und hat sich zum bevorzugten Anbieter von Sprach-KI für Unternehmen entwickelt. Unter anderem in Branchen wie der Fertigung, dem Rechtswesen, dem Einzelhandel, dem Gesundheitswesen, der Technologiebranche oder den professionelle Dienstleistungen.