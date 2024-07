VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 3. Juli 2024 / IRW-Press / Nicola Mining Inc. (das „Unternehmen“ oder „Nicola“) freut sich, den Abschluss einer 3D-Messung mittels induzierter Polarisation („3D-IP-Messung“) bekannt zu geben. Auf Grundlage der Ergebnisse der 3D-IP-Messung bereitet sich das Unternehmen derzeit auf die Einleitung seines Diamantbohrungsprogramm 2024 (das „Programm“) im Kupferprojekt New Craigmont („New Craigmont“) vor. Das rund 11 Kilometer von der Gemeinde Merritt in British Columbia entfernte Projekt befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zu Kanadas größter Kupfertagebaumine Highland Valley Copper, die von Teck Resources Ltd. betrieben wird.