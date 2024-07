Doch lange Zeit war eine Bitcoin-Beteiligung nur über spezielle Börsen mit eigener Wallet möglich, während heute ein breites Angebot von ETPs, Zertifikaten oder auch Aktien zur Verfügung steht.

MicroStrategy hält umfassenden Bitcoin-Bestand

Ein Vertreter letzterer Kategorie ist MicroStrategy. Gründer Michael Saylor sieht Bitcoin nicht als Spekulationsobjekt, sondern als einen „digitalen Vermögensgegenstand“, der weiterhin eine große Zukunft vor sich hat. Andere Vermögensklassen wie Bargeld (Währungen), Immobilien oder Anleihen sieht er hingegen eher auf dem absteigenden Ast. Im ersten Quartal 2024 besaß MicroStrategy einen Bestand von 214.400 Bitcoins, die zu einem Durchschnittspreis von 35.180 US-Dollar erworben wurden. Sie sind aktuell etwa 12,5 Milliarden US-Dollar (11.07.2024) wert.

Neben diesem besitzt das Unternehmen eine auf künstlicher Intelligenz basierende Unternehmensanalysesoftware, die in verschiedenen Branchen um Einsatz kommt.

Anleger, die Bitcoin aufgrund seiner Performance mögen, könnten MicroStrategy lieben, denn die Aktie ist in den vergangenen fünf Jahren deutlich stärker als Bitcoin in US-Dollar gestiegen (11.07.2024). Aufgrund der hohen Schwankungen des Bitcoinpreises birgt die Aktie aber auch Risiken. So kann es bei Kursrückgängen schnell zu hohen Buchverlusten kommen, die MicroStrategy bei einer ausbleibenden Erholung finanziell gefährden könnten.

MicroStrategy kündigt 10-zu-1-Aktiensplit an

Heute (11.07.2024) kündigte das Unternehmen für den 8. August 2024 einen Aktiensplit im Verhältnis zehn zu eins an. Aktionäre, die eine Aktie besitzen, erhalten dann neun hinzu, während sich der Aktienkurs zehntelt. Ausgehend vom heutigen Kurs würde er somit von 1.392 auf etwa 139,2 US-Dollar sinken. Am Wert des Unternehmens oder der Position im eigenen Depot ändert sich dabei nichts. MicroStrategy-Aktien werden infolge des Splits jedoch liquider handelbar sein, wodurch sie wieder für mehr Marktteilnehmer zugänglich sind.

Fazit MicroStrategy

MicroStrategy-Aktien bieten eine Möglichkeit, indirekt in Bitcoin zu investieren. Anleger sollten sich jedoch auch der hohen Kursschwankungen bewusst sein und eine entsprechende Strategie vorhalten.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion