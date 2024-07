Die Aktie von GameStop hat am Dienstag 5,7 Prozent an Wert gewonnen. Der erfolgreiche Handelstag folgte auf eine ganze Reihe für die Titel starker Tage. Von vielen Marktteilnehmern unbemerkt hat die Meme-Aktie in der vergangenen Woche über 14 Prozent an Wert gewonnen.

Während die Augen der Anleger in den letzten Tagen vor allem auf den Dow Jones und den Nebenwerteindex Russell 2000 fixiert waren, die in Erwartung rascher Zinssenkungen Nachholeffekte zeigten und die Performancelücke gegenüber Technologietiteln verkleinerten, haussierten auch andere Meme-Aktien und Papiere mit einem hohen Leerverkaufsinteresse.

Für Koss, einen Hersteller von Audioprodukten, ging es am Dienstag fast 17 Prozent bergauf. Die Aktie ist in den vergangenen Wochen zunehmend häufiger das Ziel von Meme-Tradern geworden. Seit dem Jahreswechsel hat Koss über 200 Prozent an Wert gewonnen, zeitweise war das Plus sogar doppelt so hoch.

Haustierbedarf begeistert Trader

PetCo, ein Mitbewerber von Chewy, legte fast 12 Prozent zu. Der defizitäre Einzelhändler für Haustierbedarf profitiert von seiner inhaltlichen Nähe zu Chewy. Der E-Commerce-Händler ist das neue Ziel von Meme-Trader Keith Gill, besser bekannt als Roaring Kitty, nachdem er gegenüber der SEC eine große Beteiligung offengelegt und GameStop den Rücken gekehrt hatte.

Kursgewinne von rund 8 Prozent gab es für die Aktien von Tupperware und iRobot. In beiden Titeln sind Leerverkäufer überdurchschnittlich stark vertreten. Das Short-Interest von Tupperware beträgt aktuell 19,4 Prozent, das von iRobot 17,9 Prozent.

Meme-Rallye ein Warnsignal für den Gesamtmarkt?

Dass die Kursgewinne von GameStop in den vergangenen Tagen nicht isoliert waren, deutet darauf hin, dass es in Meme-Aktien und Werten mit hoher Leerverkaufsquote zu einer weiteren Rallye kommen könnte.

Fundamentalen Rückenwind gibt es von Zinssenkungshoffnungen und der Rallye bei Small-Cap-Werten. Viele Titel mit hoher Leerverkaufsquote zeichnen sich durch schwache Erträge und eine widrige Finanzlage aus. Fallende Zinsen bedeuten bessere Refinanzierungsbedingungen, was die Überlebensfähigkeit solcher Werte, darunter auch der angeschlagene Kinobetreiber AMC Entertainment, verbessert.

Die in den vergangenen Tagen anhaltenden Kursgewinne bei Meme-Aktien passen außerdem zur euphorischen Stimmung am Markt. Sowohl Privatanleger als auch institutionelle Investoren sind aktuell voll investiert und äußerst zuversichtlich.

Üblicherweise sind solche Stimmungshochs ein zuverlässiger Kontraindikator. Eine der bewährtesten Börsenweisheiten ist von Warren Buffett geprägt: "Be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful" – Seit vorsichtig, wenn andere gierig sind und sei gierig, wenn andere vorsichtig sind!

Fazit: Finaler Paukenschlag vor großer Korrektur

Wenngleich es daher in den kommenden Tagen durchaus zu einer weiteren Rallye kommen könnte, sollten Anleger vorsichtig agieren: Starke Kursgewinne in Meme-Aktien, Werten mit hoher Leerverkaufsquote und Unternehmen mit schwacher Ertragslage markieren oft das Ende und nicht den Anfang von Börsenbegeisterung.

Eine weitere Hausse bei Titeln wie GameStop, Chewy und Co. könnte daher auch auf ein Major-Market-Top und den Anfang einer größeren Korrektur am Gesamtmarkt hindeuten. Mit Blick auf die hohen Bewertungen und die in diesem Jahr bereits stark gestiegenen Kurse wäre es hierfür an der Zeit.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Tipp aus der Redaktion: ETF gratis sichern! Übrigens gibt es gerade eine spannende Aktion von SMARTBROKER+ und Gerd Kommer: Wer ein kostenloses Depot eröffnet, bekommt 3 Anteile des Gerd-Kommer ETFs gratis eingebucht! Hier mehr erfahren!