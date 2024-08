Evotec: Drastische Gewinnwarnung – Aktie im freien Fall!

"Es gibt dringende Herausforderungen, die wir angehen müssen", erklärte der Firmenchef Christian Wojczewski in einer Pressemitteilung am Dienstagabend. Am Mittwoch fällt die Aktie um zeitweise fast 40 Prozent auf knapp über fünf Euro.

Allein in diesem Jahr verlor die Aktie bis zum Börsenschluss am Dienstag über 60 Prozent ihres Wertes. Im Vergleich zu einem Mehrjahreshoch von fast 46 Euro im September ist der Börsenwert um mehr als 80 Prozent auf zuletzt etwa 1,5 Milliarden Euro eingebrochen. Nun droht ein weiterer Rückgang unter die Milliardenschwelle.