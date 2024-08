Matthäus lobt BVB-Transfers: Guirassy und Co. als Schlüssel zum Erfolg!

Lothar Matthäus, Sky-Experte und ehemaliger Nationalspieler, äußert sich positiv über die Transferpolitik von Borussia Dortmund (BVB) nach dem Abgang von Niclas Füllkrug zu West Ham United. In seiner Kolumne hebt er hervor, dass der Verlust von Füllkrug zwar schmerzlich sei, jedoch Platz für neue Spieler schaffe, was die Variabilität im Angriff des BVB erhöhe. Matthäus sieht in Serhou Guirassy, dem zweitbesten Torschützen der vergangenen Saison, eine wertvolle Verstärkung. Guirassy, der sich durchsetzungsstark im Eins-gegen-Eins zeigt, könnte schnell zum Publikumsliebling werden, wenn er in den ersten Spielen erfolgreich ist.

Der BVB selbst gibt Entwarnung bezüglich der Fitness von Guirassy, der für etwa 18 Millionen Euro verpflichtet wurde. Sportdirektor Sebastian Kehl betont, dass Guirassy im Trainingslager in Bad Ragaz aktiv ist und sich im Lauftraining befindet. Berichte über eine mögliche längere Ausfallzeit aufgrund von Knieproblemen werden entschieden zurückgewiesen. Guirassy hatte zuvor aufgrund einer Verletzung beim VfB Stuttgart einen verzögerten Transfer erlebt.