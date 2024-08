Eli Lilly reitet die Abnehmwelle: Erstmals 1 Milliarde Umsatz mit Zepbound

Der Quartalsumsatz des Diabetsmittels Mounjaro belief sich auf 3,09 Milliarden US-Dollar, während der Umsatz von Zepbound 1,24 Milliarden US-Dollar erreichte. Analysten hatten im Durchschnitt Umsätze von 2,49 Milliarden US-Dollar für Mounjaro und 930,8 Millionen US-Dollar für Zepbound für das Quartal prognostiziert. Sie erwarten, dass die Medikamente in diesem Jahr zusammen 15 Milliarden US-Dollar einbringen werden.

US-Pharmakonzern Eli Lilly hat am Donnerstag seine jährliche Gewinnprognose angehoben, nachdem der Umsatz seines beliebten Gewichtverlustmittels Zepbound erstmals in einem Quartal die Marke von 1 Milliarde US-Dollar überschritten hat.

Der Pharmakonzern erwartet nun einen bereinigten Gewinn von 16,10 bis 16,60 US-Dollar pro Aktie für 2024, verglichen mit der bisherigen Prognose von 13,50 bis 14,00 US-Dollar.

Nachfrage nach Blockbustern ungebrochen

Die Aktie ist in diesem Jahr bisher um mehr als 32 Prozent gestiegen und liegt am Donnerstag im vorbörslichen Handel um 10 Prozent höher. Einige Analysten erwarten, dass der Markt für Gewichtverlustmittel bis Anfang der 2030er Jahre auf 150 Milliarden US-Dollar anwachsen könnte. Experten gehen davon aus, dass sich Novo und Eli Lilly bis Ende 2024 den US-Markt etwa zu gleichen Teilen unter sich aufteilen werden

Genau wie Rivale Novo Nordisk bemüht sich Eli Lilly, die Produktionskapazitäten zu erhöhen, um der beispiellosen Nachfrage nach ihren beliebten Gewichtverlustmitteln gerecht zu werden. Eli Lilly hat erklärt, dass die Produktion in neuen Fertigungslinien im Laufe des Jahres 2024 beginnen und ein neues Werk in Concord, North Carolina, gegen Ende des Jahres in Betrieb gehen soll.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion