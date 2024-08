Euro über 1,09 Dollar: Stabilisierung nach volatilen Handelswochen!

Am Donnerstag hat der Euro in einem volatilen Handel die Marke von 1,09 US-Dollar überschritten und wurde zuletzt in New York bei 1,0915 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0930 Dollar fest, was einen Anstieg im Vergleich zum Vortag darstellt. Der Dollar kostete somit 0,9149 Euro. Zuvor war der Euro aufgrund unerwartet positiver Arbeitsmarktdaten aus den USA auf 1,0882 Dollar gefallen, konnte sich jedoch schnell erholen.

Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA sind in der vergangenen Woche stärker als erwartet gesunken, was die Sorgen um die US-Wirtschaft dämpfte. Allerdings wurde der Wert der Vorwoche nach oben revidiert, sodass er nun auf dem höchsten Stand seit einem Jahr liegt. Diese Daten sind für die Finanzmärkte von großer Bedeutung, da sie als zeitnaher Indikator für den Zustand des US-Arbeitsmarktes gelten, der wiederum eine zentrale Rolle in der Geldpolitik der US-Notenbank Fed spielt.