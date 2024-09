SAP reißt sich los

Schon im Vorfeld wurde nach Ausbruch der SAP-Aktie über die obere Aufwärtstrendkanalbegrenzung über eine mögliche Rallyebeschleunigung berichtet, an der Hürde von 199,20 Euro tat sich der Wert in den letzten Tagen jedoch schwer. Gut möglich, dass am Montag die Barriere endlich gefallen ist und Kurspotenzial an 207,05 Euro freigegeben hat. Entsprechend würde sich diese Entwicklung für den Aufbau von Long-Positionen anbieten, falls nicht bereits im Bereich der Trendkanalbegrenzung geschehen. Ein Wiedereintritt in den vorherigen Aufwärtstrend durch einen Kursrutsch unter 191,00 Euro sollte jedoch mit größerer Vorsicht betrachtet werden, schnell könnte es zu Abschlägen auf 185,24 und darunter in den Bereich des EMA 200 bei 183,49 Euro kommen. Die bullische Hammerkerze vom Montag widerspricht allerdings einem solchen Szenario, wie auch die Kursmuster der letzten Wochen.

Trading-Strategie: