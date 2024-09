Chesapeake beauftragt ICP Securities Inc. mit Durchführung automatisierter Market-Making-Dienstleistungen

3. September 2024 - Vancouver (British Columbia) / IRW-Press / Chesapeake Gold Corp. (TSX-V: CKG, OTCQX: CHPGF) („Chesapeake“ oder das „Unternehmen“ – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/chesapeake-gold ...) freut sich bekannt zu geben, dass es ICP Securities Inc. („ICP“) damit beauftragt hat, gemäß den Bestimmungen und Richtlinien der TSX Venture Exchange und anderen geltenden Gesetzen automatisierte Market-Making-Dienstleistungen zu erbringen, einschließlich der Verwendung des eigenen Algorithmus ICP Premium. Das Unternehmen zahlt an ICP eine Gebühr in Höhe von 7.500 CAD zzgl. anwendbarer Steuern pro Monat, die monatlich im Voraus zu entrichten ist. Das Abkommen zwischen dem Unternehmen und ICP weist eine Laufzeit von zunächst vier Monaten (die „anfängliche Laufzeit“) auf, die am 9. September 2024 beginnt und sich automatisch um jeweils einen Monat verlängert (jeweils eine „zusätzliche Laufzeit“), solange keine der Vertragsparteien mindestens 30 Tage vor dem Ende der anfänglichen Laufzeit bzw. einer zusätzlichen Laufzeit schriftlich kündigt. Das Abkommen enthält keine Leistungsfaktoren und es werden keine Aktienoptionen oder andere Vergütungen in Zusammenhang mit der Beauftragung gewährt. ICP ist weder direkt noch indirekt am Unternehmen oder dessen Wertpapieren beteiligt, könnte jedoch in Zukunft eine Beteiligung an den Wertpapieren des Unternehmens erwerben.