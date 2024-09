Corbion: Geschäft kommt wieder in Fahrt - Aktie auch!

Corbion, ehemals bekannt als CSM N.V., ist eine niederländische Aktiengesellschaft mit Sitz in Amsterdam. Ursprünglich war das Unternehmen der weltweit größte Lieferant von Zutaten für die Backwarenindustrie und führend in der Herstellung von Milchsäure und deren Derivaten. Neben der Lebensmittelindustrie belieferte CSM auch die chemische und pharmazeutische Industrie.

Die Produktlinien für Backwaren wurden entweder verkauft oder als eigenständiges Unternehmen unter dem Namen CSM Ingredients mit Sitz in Luxemburg ausgegliedert. Seit 2021 haben die Niederländer allerdings mit Problemen zu kämpfen, die den Kurs ordentlich in den Keller gedrückt haben. Seit Jahresanfang hat sich das Bild bei Corbin allerdings deutlich aufgehellt, was die Quartalsberichte unterstreichen.

Anfang August vermeldete Corbion die Ergebnisse für das am 30. Juni 2024 endende Halbjahr. In den ersten sechs Monaten erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 637,1 Millionen Euro, verglichen mit 641,7 Millionen Euro vor einem Jahr. Der Nettogewinn belief sich auf 168,4 Millionen Euro, was eine Vervielfachung des Gewinns bedeutet. Vor einem Jahr standen nur 28,1 Millionen Euro unterm Strich.

Cheflenler Olivier Rigaud war sehr zufrieden mit den ersten sechs Monaten von Corbion: „Wir haben im ersten Halbjahr 2024 eine starke Leistung erbracht und damit die grundlegende Stärke unseres Unternehmens unter Beweis gestellt. Ich freue mich über die Fortsetzung unseres positiven Volumen-/Mix-Wachstums und des bereinigten EBITDA sowie über die Fortsetzung unseres positiven Free Cashflows. Wir haben bei der Umsetzung unseres Restrukturierungsprogramms gute Fortschritte gemacht und höhere Margen erzielt. Aufbauend auf der Leistung von Corbion im ersten Halbjahr, in der wir ein starkes Wachstum des bereinigten EBITDA verzeichneten, sind wir auf gutem Weg, unsere Prognose für das Gesamtjahr zu erfüllen.

Bei seinem letzten Satz könnte Olivier Rigaud etwas untertrieben haben. Für das laufende Geschäftsjahr hat sich Corbion vorgenommen, das bereinigte EBITDA zwischen 15 und 20 Prozent zu steigern. Nach dem ersten Halbjahr wurde die Kennzahl von 69 Millionen Euro auf 86,1 Millionen Euro gesteigert, was einem Wachstum von 24,8 Prozent entspricht und deutlich über den angepeilten 15 bis 20 Prozent liegt. Sollte das Restrukturierungsprogramm weiter so gut greifen, dann dürfte Cheflenker Rigaud spätestens mit den Zahlen zum dritten Quartal die Prognose erhöhen.

Die guten Zahlen haben den Kurs mittlerweile auf ein neues Jahreshoch gezogen, Das muss aber noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Eine Prognoseerhöhung dürfte die Aktie weiter in die Höhe ziehen lassen. Mit diesem Rückenwind eines erhöhten Ausblicks dürfte die Aktie den Widerstand bei 25 Euro knacken und dann Stück für Stück in Richtung 30 Euro laufen.

Mit einem geschätzten KGV von 24,6 der nächstes Jahr auf 15,8 fallen soll, ist die Aktie nicht zu teuer. Versüßt wird der Einstieg mit einer geschätzten Dividendenrendite von 2,8 Prozent. Abgesichert werden sollte die Position bei 20,44 Euro.

