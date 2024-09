Nvidias CEO Jensen Huang sorgt für weltweite Chip-Rallye

Der Gründer des KI-Chip-Giganten diskutierte seine Ansichten über die Verteidigungsposition des Unternehmens, seine Konkurrenten und die Lieferkette auf der Goldman Sachs Communacopia + Technology Konferenz in San Francisco.

Eine große Frage für Investoren von Nvidia in diesen Tagen ist, ob künstliche Intelligenz genügend Einnahmen generieren kann, um die hohen vergangenen und zukünftigen Ausgaben für Grafikprozessoreinheiten und andere KI-Hardware zu rechtfertigen.

"Das Erste, woran man sich erinnern sollte, ist, dass KI nicht über einen Chip geht. KI geht um eine Infrastruktur", sagte Huang und fügte hinzu, dass das heutige Computing weit komplexer ist, als nur einen Chip zu machen und ihn in einen Computer zu stecken, "das ist wirklich eher 1990er".

Die Nvidia-Aktien stiegen am Mittwoch um 8 Prozent, als Huang die Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens als "so groß" beschrieb, dass sie "wirklich emotional für die Menschen" sei. "Wir haben viele Menschen auf unseren Schultern, und alle zählen auf uns", sagte er.

Es sei demnach wichtig zu verstehen, wo sich generative KI im Zyklus befindet. Jetzt "stellen Infrastrukturspieler wie wir und alle Cloud-Dienstanbieter die Infrastruktur in die Cloud, damit Entwickler diese Maschinen nutzen können, um die Modelle zu trainieren, zu verfeinern, zu regeln, und so weiter", sagte Huang. Man könne die Rendite der Investitionen dafür nicht bestreiten, laut Huang.

"Die Rendite dafür ist fantastisch, weil die Nachfrage so groß ist, dass jeder US-Dollar, den sie bei uns ausgeben, zu 5 US-Dollar an Leihgebühren führt. Und das passiert, wissen Sie, überall auf der Welt, und alles ist ausverkauft. Und so ist die Nachfrage danach einfach unglaublich."

Aktien, die mit Nvidias Zulieferern und halbleiterbezogenen Unternehmen verbunden sind, erlebten in Asien einen Aufschwung, da die optimistische Stimmung der Wall-Street-Investoren überlief.

Die TSMC-Aktie sprang um bis zu 5 Prozent und Titel der Hon Hai Precision Industry, bekannt als Foxconn, gewannen über 4 Prozent.

Auch japanische, chipbezogene Aktien stiegen stark an, darunter der Lieferant von Halbleitertestgeräten Advantest, der über 9 Prozent gewann. Die Aktie des japanischen Technologiekonzerns SoftBank Group, der an dem Chiphersteller Arm beteiligt ist, sprang um über 7 Prozent.

Der Investoren-Optimismus erstreckte sich auch auf Südkorea, insbesondere auf Samsung Electronics und SK Hynix – die beiden größten Speicherchiphersteller der Welt, die um 2 Prozent beziehungsweise 7,5 Prozent stiegen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion