Erforschung der Zukunft des Schlafs und der Gesundheit der Atemwege

BEIJING, 13. September 2024 /PRNewswire/ -- Vom 7. bis 11. September fand der Kongress der European Respiratory Society (ERS) in Wien, Österreich, statt. Der ERS-Kongress ist eine jährlich stattfindende Veranstaltung, auf der sich die Atemwegsexperten der Welt treffen, um die neuesten Fortschritte in der Atemwegsmedizin und -wissenschaft vorzustellen. Er zieht über 20.000 Fachleute aus der ganzen Welt an, darunter Experten für Atemwegsmedizin, Forscher und Gesundheitsdienstleister. BMC war als einer der Aussteller auf der Veranstaltung vertreten, bot Kurse über Daten in der Telemedizin an und stellte die neuesten Technologien und Produkte in der Schlaf- und Atemwegsmedizin vor.1

Unter dem Thema „Humans and machines: getting the balance right" (Mensch und Maschine: das richtige Gleichgewicht finden) tauschten sich zahlreiche Wissenschaftler aus Europa, Nordamerika, Asien und Australien über die neuesten Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) in der Beatmungsmedizin, die Zukunft des digitalen Gesundheitswesens und die Bedeutung der Erhaltung der menschlichen Rolle in der KI-gestützten medizinischen Versorgung aus. Außerdem untersuchten sie, wie sich Maschinen auf die Beziehung zwischen Arzt und Patient auswirken und wie neue Technologien die Gesundheitssysteme und -pfade verändern werden.1