Marktührer bei Tantal schließt sich Capacitor Metals Corp. an

Capacitor Metals Corp. verkündete mit Stolz die Aufnahme des in den USA ansässigen Dr. Daniel F. Persico in seinen Beirat. Mit fast 30 Jahren Erfahrung in der Tantal- und Niobindustrie ist Dr. Persico eine führende Persönlichkeit und amtiert derzeit in seiner 7. Amtszeit als Präsident des Tantal-Niobium International Study Center (T.I.C.), der globalen Vereinigung für diese kritischen Materialien. Außerdem leitet er MTAL LLC, ein auf Konfliktmineralien spezialisiertes Beratungsunternehmen. Sein umfangreiches Fachwissen macht ihn zu einem äußerst wertvollen Aktivposten für Capacitor Metals. Zusammen mit dem in Deutschland ansässigen Dr. Axel Hoppe, dem ehemaligen Leiter der Technical Services and Engineering Group bei der H.C. Starck GmbH – einst der weltweit größte Tantalverbraucher – hat Capacitor Metals ein außergewöhnliches Team zusammengestellt, um das Blue River Projekt voranzubringen. Mit einer Fülle von Fachkenntnissen, tief verwurzelten Verbindungen in der Industrie und unvergleichlichem Wissen über Tantal ist dieses Powerhouse-Team einzigartig positioniert, um den Erfolg des Projekts zu beschleunigen und Capacitor Metals als einen Schlüsselakteur auf dem globalen Tantalmarkt zu etablieren. Ihre kombinierte Erfahrung und ihr Einfluss machen sie zu einer beeindruckenden Kraft in der Branche.

Bis 2021 war Dr. Persico als Senior Vice President of Mergers & Acquisitions bei KEMET Electronics Corp. tätig (einer Tochtergesellschaft der in Taiwan ansässigen YAGEO Corp., dem weltweit führenden Hersteller von Tantalkondensatoren und Chipwiderständen mit 51 Produktionsstätten und 40.000 Mitarbeitern weltweit und einer aktuellen Marktkapitalisierung von $10 Mrd. USD), wo er entscheidende Funktionen in den Bereichen F&E, Marketing und Geschäftsentwicklung innehatte. Mit einer Produktlinie, die aus fast 5 Millionen verschiedenen Bauteilkonfigurationen besteht, stellt KEMET eine breite Auswahl an Kondensatortechnologien her, einschließlich Tantal- und Superkondensatoren. In seiner Karriere war er außerdem Senior Vice President of Global Sales & Marketing bei NEC TOKIN Corp. in Tokio, Japan. Dr. Persico besitzt einen Bachelor of Science in Chemie vom Boston College und einen Doktortitel in Chemie von der University of Texas in Austin.

Chris Grove kommentierte in der Pressemitteilung: "Ich freue mich sehr, dass Dan mit uns zusammenarbeitet, um die Upper Fir Tantal- und Nioblagerstätte hier in British Columbia voranzubringen. Ich kenne und schätze Dan schon seit vielen Jahren. Seine Führungsrolle als Präsident des TIC über 7 Amtszeiten und seine Führungsrolle bei KEMET Electronics verleihen ihm eine einzigartige Berufserfahrung, die in diesem Rohstoffbereich im Grunde konkurrenzlos ist. Wir freuen uns darauf, von seinem bedeutenden Beitrag zum Vorstoß zur Produktion einer neuen Materialquelle für den Weltmarkt zu profitieren."

Dan fügte hinzu: "Mit Blick auf die Zukunft hat Capacitor Metals Corp. die Fähigkeit, eine Schlüsselrolle bei der Diversifizierung der Tantal- und Niobquellen zu spielen. Dies ist angesichts der weltweiten Konzentration auf die Beschaffung kritischer Mineralien in Verbindung mit den bestehenden Bedenken hinsichtlich ethischer Beschaffungspraktiken, die sich bereits auf die Materialverfügbarkeit auswirken, äußerst wichtig."



Dr. Daniel F. Persico ist ein hochqualifizierter Fachmann mit einer mehr als 20-jährigen Karriere bei KEMET Electronics, wo er Führungspositionen in den Bereichen technisches Management, Geschäftsentwicklung, globaler Vertrieb und Marketing sowie grenzüberschreitende Fusionen und Übernahmen, einschließlich Post-Merger-Integration, innehatte. Seine umfangreiche Erfahrung in der Gestaltung erfolgreicher Wachstumsstrategien hat seine Leidenschaft für die Unterstützung von Unternehmen in der Anfangsphase und von mittelständischen Unternehmen gestärkt, um sie auf die nächste Stufe des Erfolgs zu bringen.

Im Laufe seiner Karriere hatte Dr. Persico Führungspositionen in verschiedenen Branchen inne, von der Spezialchemie über Kunststoffe und Metalle bis hin zu elektronischen Materialien und Komponenten. Seine Auslandserfahrung in Japan, wo er an einem Joint Venture vor einer Fusion arbeitete, vermittelte ihm wertvolle Einblicke in die grenzüberschreitende Unternehmensintegration und die kulturellen Herausforderungen, die Kommunikation und Fortschritt behindern können. Mit seiner Erfolgsbilanz bei der Leitung erfolgreicher Teams in den Bereichen F&E, Geschäftsentwicklung, Technologie-Skalierung sowie globaler Vertrieb und Marketing bringt Dr. Persico eine einzigartige Mischung aus funktionsübergreifendem Fachwissen sowohl in Fortune-500-Unternehmen als auch in mittelständischen Organisationen ein. Seine breit gefächerten Fähigkeiten sind bei Unternehmen sehr gefragt, die eine Führungspersönlichkeit suchen, die sich in der komplexen globalen Unternehmenslandschaft zurechtfindet.

Dr. Persico ist derzeit in seiner 7. Amtszeit Präsident des Tantalum & Niobium International Study Center (T.I.C.), einer gemeinnützigen Vereinigung, die sich der Förderung des Bewusstseins für die außergewöhnlichen Eigenschaften von Tantal und Niob widmet. Zu Beginn seiner Karriere bei DuPont konzentrierte er sich auf die Marktsegmentierung, ein Thema, das seine Arbeit weiterhin beeinflusst. Er leitete auch KEMETs Partnerschaft für soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeit, eine Initiative, die sich an der Dodd-Frank 1502-Gesetzgebung orientiert und sich auf Konfliktmineralien und den Bergbau in der Demokratischen Republik Kongo konzentriert. Bevor er zu KEMET kam, verbrachte Dr. Persico ein Jahrzehnt bei DuPont und hatte Schlüsselpositionen bei Cabot Corp. Er war Vorstandsmitglied bei TOKIN Corp. und Novasentis Corp. (jetzt Teil von KEMET) und ist derzeit als Berater bei LinkedIn tätig.

Dr. Persico hat einen Bachelor-Abschluss in Chemie vom Boston College und einen Doktortitel in Chemie von der University of Texas in Austin. Sein Erfahrungsschatz und seine Führungsqualitäten machen ihn zu einer Schlüsselfigur in der Tantal- und Niobindustrie.

• Das 1974 nach belgischem Recht gegründete T.I.C. begann als "Tantalum Producers International Study Center" und ist als internationale gemeinnützige Vereinigung tätig. Im Jahr 1984 wurde der Name in "Tantalum International Study Center" geändert, um der breiteren Mitgliedschaft Rechnung zu tragen. Im Jahr 1986 wurde der Name erneut geändert, und zwar in "Tantalum-Niobium International Study Center", was den Zustrom von Niobproduzenten und -verarbeitern widerspiegelt, der um 1983 begann.

• Zu Beginn beschränkte sich die Mitgliedschaft im T.I.C. auf Tantalminenbetreiber und -verarbeiter, wobei die Satzung im Laufe der Zeit geändert wurde, um auch Händler, industrielle Verbraucher, gewerbliche Zwischenhändler, Endverbraucher usw. einzubeziehen, sodass heute die gesamte Lieferkette für Tantal und Niob vertreten ist.

• Heute vertritt die T.I.C. die weltweite Tantal- und Niobindustrie: Rund 90 Mitglieder aus über 30 Ländern, die mit allen Aspekten der Lieferkette der Tantal- und Niobindustrie befasst sind (Bergbau, Handel, Verarbeitung, Metallherstellung, Kondensatorherstellung, Recycling, andere Endverbraucher wie Medizin, Luft- und Raumfahrt etc.)

• Die Arbeit des T.I.C. umfasst eine Reihe von Unterthemen wie die verantwortungsvolle Beschaffung und den handwerklichen und kleinen Bergbau (ASM; "artisanal and small-scale mining"). Der Umfang dieser Arbeit ist global, wobei die Grundsätze der verantwortungsvollen Beschaffung fest auf den "OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas" basieren. Die T.I.C. arbeitet seit 2009 mit der OECD zusammen und war an der Ausarbeitung dieser Sorgfaltspflicht-Leitlinien beteiligt.

• Das T.I.C. erstellt jährliche statistische Übersichten über die Tantal- und Niobindustrie. Diese Statistiken zeigen die wichtigsten Trends bei den produzierten und verbrauchten Mengen an Niob und Tantal. Detaillierte vierteljährliche Berichte werden an die teilnehmenden T.I.C.-Mitglieder verteilt, und jährliche Zusammenfassungen sind für Nichtmitglieder über den Newsletter "The Bulletin" erhältlich.

• Jedes Jahr verleiht das T.I.C. den renommierten Anders Gustaf Ekeberg Tantalum Prize ("Ekeberg Prize"), mit dem herausragende Leistungen in der Tantalforschung und -innovation gewürdigt werden. Der Ekeberg-Preis soll das Bewusstsein für die vielen einzigartigen Eigenschaften von Tantalprodukten und die Anwendungen, für die sie hervorragend geeignet sind, schärfen.

Neues Interview über das Blue River Projekt und den Tantalmarkt



Klicken Sie auf den obigen Player oder hier, um sich das Interview anzusehen, in dem Chris Grove viele faszinierende Einblicke gewährt, darunter die wichtige Rolle von Tantal in der Elektronikindustrie und wie dieses seltene Metall die Miniaturisierung von Mobiltelefonen revolutioniert hat.

Nach der Erstanalyse über Capacitor Metals Corp. im August wurde vor kurzem ein vielsagendes Interview veröffentlicht, in dem der neu ernannte Präsident und CEO des Unternehmens, Chris Grove, über die Geschichte und Zukunft des Blue River Projekts und die Dynamik des Tantalmarktes spricht.

• Dem Interview zufolge wollte Chris Grove letzte Woche die beiden größten Tantalverarbeitern der Welt in Japan treffen.

• Chris sagte: "Das Besondere an Tantal ist, dass sich die Dynamik von Angebot und Nachfrage in letzter Zeit stark verändert hat. In den letzten 15 Jahren war Zentralafrika die wichtigste Quelle für die Tantalversorgung. In den letzten 5 oder 6 Jahren hörten wir jedoch, dass die Produktionsmengen aus Zentralafrika zurückgingen und weiterhin zurückgehen und dass die Downstream-Industrie nach neuen Rohstoffquellen sucht – und das ist möglicherweise unser Blue River Projekt hier in British Columbia."

• Chris erläuterte: "Wir haben eine der größten Tantal-Ressourcen der Welt nachgewiesen, und ich bin mir nicht sicher, ob es zum jetzigen Zeitpunkt eine größere Tantal-Ressource auf der Welt gibt."

• Die Upper-Fir Lagerstätte im Blue River Projekt beherbergt 54 Mio. Tonnen mit durchschnittlich fast einem halben Pfund Tantal pro Tonne (Indicated + Inferred; historisch). Dies entspricht ca. 24 Mio. Pfund (oder 10,56 Mio. kg) an enthaltenem Tantal. Weitere >20 bekannte Karbonatit-Ziele auf dem Blue River Grundstück bieten ein beträchtliches Expansionspotenzial.

• Laut historischen Kostenschätzungen (2013) ergeben die Produktionskosten von $38,44 USD/t (verarbeitet; "milled") eine hohe Betriebsmarge und die niedrigsten Betriebskosten der direkten Entwickler-Peergruppe. Da die Lagerstätte auch beträchtliches Niob als Nebenprodukt enthält, wurde eine Gutschrift ("credit") von $36,04 USD/t kalkuliert, was zu Gesamtbetriebskosten von nur $2,40 USD/t (einschließlich Abbau, Verarbeitung, Materialhandhabung und Verwaltungskosten; sog. OPEX, "operating expenses").

Eine qualifizierte Person hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historischen Informationen als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven zu klassifizieren; und weder Rockstone noch Capacitor behandeln die historischen Informationen als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven.



Vollbild / “Selten, korrosionsbeständig, supraleitend und unglaublich hart – Tantal könnte das faszinierendste und zugleich wichtigste Metall sein, von dem Sie noch nie gehört haben... Über 50% des produzierten Tantals werden in elektronischen Kondensatoren und Mikrochips verwendet...“ (Resource Capital Funds)



Vollbild / Der weltweite Export von Computern und Informationsendgeräten erreichte im Jahr 2021 ca. $2,9 Mrd. USD, mit einem Wachstum von 106,5%. Es wird erwartet, dass dieser Markt in den kommenden Jahren weiter wachsen wird, was die Nachfrage nach Tantal steigert. Darüber hinaus wird erwartet, dass der globale Markt für Unterhaltungselektronik im Jahr 2022 um 5% wächst. Im Jahr 2022 sollte das Beleuchtungssegment erneut ein etwas höheres Wachstum von 6% auf ca. $147 Mrd. USD erreichen, während die elektrischen Haushaltsgeräte (auf ca. $305 Mrd. USD) und die Unterhaltungselektronik (auf ca. $285 Mrd. USD) jeweils um 5% zulegen könnten. Es wird erwartet, dass dieses Wachstum die Nachfrage nach Kondensatoren auf Tantalbasis für Anwendungen in der Unterhaltungselektronik steigern wird. (Quelle)

• "Was die weitere Entwicklung betrifft, so ist eines der spannenden Dinge, dass wir eine beträchtliche Menge an Material haben, das 2009-2010 in einer Großprobe ("bulk sample") entnommen wurde. Einen Teil davon haben wir am Fuße des Berges in der Nähe der Lagerstätte... aber wir haben auch 500-600 Tonnen Material hier in Vancouver in einem Lager. Wir sind gestern losgezogen und haben etwa hundert Kilogramm davon entnommen... Wir wollen ein hydrometallurgische Programm starten, Muster für die Industrie herstellen und idealerweise einen Industrieakteur für eine Art Abnahme- oder Partnerschaftsvereinbarung gewinnen." (Chris Grove)

• "Tantal ist ein sehr wichtiger Akteur, der eine Multi-Billionen-Dollar-Industrie unterstützt, und ich denke, dass sich viele Investoren vielleicht nicht der absoluten Bedeutung von Tantal bewusst sind, die die Miniaturisierung der gesamten Elektronik ermöglicht", sagte Chris in dem Interview und fügte hinzu: "Die höchste und beste Verwendung von Tantal ist in elektronischen Kondensatoren. Und Kondensatoren regulieren den Stromfluss in allem, was elektrisch oder elektronisch ist." (Chris Grove)



Klicken Sie auf den obigen Player oder hier, um ein Video von Capacitor Metals Corp. über die besonderen Eigenschaften und Einsatzgebiete von Tantal zu schauen, einschließlich der strategischen Bedeutung des Blue River Projekts.



Vollbild / Quelle / "Martin `Marty` Cooper ist besser bekannt als der ´Vater des Handys´, und das zu Recht. Er erfand 1973 das erste tragbare Mobiltelefon, leitete das Team [bei Motorola], das das DynaTAC 8000x (DYNamic Adaptive Total Area Coverage) entwickelte, und brachte es 1983 erfolgreich auf den Markt. Es war 25 cm lang und wog stolze 907 Gramm... Dieses Mobiltelefon hatte nur eine Sprechzeit von 30 Minuten, bevor es 10 Stunden lang aufgeladen werden musste. Glücklicherweise war die Akkulaufzeit für diejenigen, die sich das Telefon in den 1980er Jahren für $10.950 USD (inflationsbereinigt) leisten konnten, kein wirkliches Problem, denn die meisten konnten das Gerät nicht einmal annähernd 30 Minuten lang halten. Positiv ist, dass das Gerät nach 4 Iterationen auf die Hälfte seines ursprünglichen Gewichts reduziert wurde." (Quelle) Als leichtere und kompaktere Telefone aufkamen, die durch die Verwendung von Tantalkondensatoren anstelle von Aluminiumkondensatoren möglich wurden, wurde das DynaTAC von Motorola als der "Ziegelstein" ("brick“) bekannt. "Das Motorola DynaTAC 8000X war zwar eine bahnbrechende Erfindung und ebnete den Weg für die mobile Kommunikation, hatte aber im Vergleich zu modernen Smartphones nur begrenzte Funktionen. Damals war es jedoch ein revolutionäres Gerät, das der Welt das Konzept der Mobiltelefonie näher brachte." (Quelle)

Rockstone Report-Übersicht

Report #1 “Capacitor Metals: Große Pläne für eine der größten Tantal- und Niob-Lagerstätten der Welt“ (WEB / ENGLISCH - PDF)

www.rockstone-research.com

