Große Pläne für eine der größten Tantal- und Niob-Lagerstätten der Welt

Nvidia, der Weltmarktführer im Bereich der künstlichen Intelligenz und das zweitwertvollste Unternehmen der Welt mit einer Marktkapitalisierung von über $3 Billionen USD, verdankt seinen Erfolg zum Teil den einzigartigen Eigenschaften von Tantal. Dieses seltene Hightech-Metall ist für Computerchips unverzichtbar, die für Nvidia und anderen großen Chipherstellern in China und Taiwan von entscheidender Bedeutung sind. Der unbesungene Held als technologiekritisches Metall beginnt, an den Märkten Wellen zu schlagen, da Investoren sein schnelles Wachstum in der Elektronikindustrie erkennen, insbesondere den steigenden Bedarf an Tantalkondensatoren ("tantalum capacitors"). Heute enthalten sage und schreibe 75% aller elektronischen Bauteile Tantal. Die Ära der künstlichen Intelligenz würde ohne Tantal ein jähes Ende finden. Der größte Teil des Tantals stammt jedoch von illegalen Bergleuten und kleinen Minen, wo die alluviale (Schwemmland-) Vorkommen nach jahrzehntelangem Abbau an der Erdoberfläche erschöpft sind. Alarmierenderweise sucht die Industrie still und leise, aber dringend nach einer stabilen und zuverlässigen Tantalquelle, die über Jahrzehnte hinweg eine beträchtliche und konstante Produktion liefern kann. Dieser dringende Bedarf ist die treibende Kraft hinter der Gründung von Capacitor Metals Corp. mit dem Blue River Tantal-Niob-Projekt, das sich zur führenden Erschließungsinitiative in der westlichen Welt entwickelt.

Das Blue-River-Projekt wird als weltweit größter und kosteneffizientester potenzieller Lieferant von konfliktfreiem Tantal positioniert und bietet beträchtliche Mengen an Niob als Nebenprodukt. Historisch gesehen bietet es das größte Cash-positive Produktionsszenario für Tantal weltweit. Das im minenfreundlichen British Columbia gelegene Projekt befindet sich in einem fortgeschrittenen Stadium und profitiert von einer hervorragenden Infrastruktur. Bis dato wurden über $34 Mio. in das Blue-River-Projekt investiert.

Wie Mitte Juni verkündet, hat das neu gegründete Unternehmen Capacitor Metals Corp. (ein privates Unternehmen mit der Absicht, an die Börse zu gehen) einen Grundstückskaufvertrag mit Commerce Resources Corp. (TSX.V: CCE) abgeschlossen, um 100% des Blue-River-Projekts für 20 Mio. Aktien zu übernehmen. Capacitor Metals ist ein privates Unternehmen mit der Absicht, an die Börse zu gehen, und konzentriert sich auf die Weiterentwicklung des Blue-River-Projekts, zu dem auch die Upper Fir Lagerstätte gehört.

Heute verkündete Capacitor Metals Corp. die Ernennung von Chris Grove zum Präsident und CEO mit sofortiger Wirkung. Herr Grove verfügt als ehemaliger Präsident und CEO von Commerce Resources Corp. über mehr als 20 Jahre Erfahrung mit den Entwicklungen des Blue River Projekts.

Dave Hodge kommentierte in der heutigen Pressemitteilung: “Als Gründer dieses Unternehmens freue ich mich, dass Chris Grove die Zügel in die Hand nimmt, um dieses Projekt zum Erfolg zu führen. Mit seiner 25-jährigen Erfahrung und den Beziehungen, die er weltweit in den Bereichen Tantal, Niob und Seltene Erden aufgebaut hat, hat das Unternehmen ein sehr beeindruckendes Team für die Zukunft zusammengestellt.“

Chris Grove fügte hinzu: “Es ist mir eine besondere Freude, Teil des Teams von Capacitor Metals zu sein und die laufenden Entwicklungen der Upper Fir Tantal- und Niob-Lagerstätte zu leiten. Das Interesse an dieser bedeutenden Ressource ist in letzter Zeit aufgrund der grundlegenden Verschiebung des globalen Angebots und der Nachfrage gestiegen, und wir freuen uns darauf, weitere Details zu den Entwicklungen der Upper Fir Lagerstätte zu veröffentlichen.“

Da Commerce Resources sich voll und ganz auf eine aktualisierte PEA ("Preliminary Economic Assessment") für seine Ashram REE-Fluorspar-Lagerstätte in Quebec konzentriert, bedankt sich das Unternehmen bei seinen treuen Aktionären mit der Absicht, alle 20 Mio. Capacitor-Aktien zu einem späteren Zeitpunkt anteilig an sie auszuschütten.

Darüber hinaus beabsichtigt Capacitor Metals, die laufende Exploration und Vermarktung des Blue-River-Projekts mit einer Privatplatzierung zu finanzieren. Diese Finanzierung wird einen aktualisierten NI 43-101 Technischen Report und einen neuen strategischen Plan ermöglichen, um das Blue-River-Projekt voranzubringen.

Mit dieser Gelegenheit können Investoren an der Entwicklung des fortgeschrittenen Blue-River-Projekts teilnehmen. Heute ist Tantal wieder auf dem Radar der Investoren, da der Markt aufgrund des starken Nachfragewachstums mit einer Angebotsverknappung konfrontiert ist.

Capacitor Metals gilt als das einzige reine Tantal-Junior-Unternehmen, das derzeit für Investitionen zur Verfügung steht, da keine anderen börsennotierten Unternehmen in diesem Sektor bekannt sind.

Da Capacitor Metals bereits eine Seed-Round-Finanzierung abgeschlossen hat, konnte das Unternehmen im April 2024 ein Feldprogramm abschließen, wobei ein neuer Technischer Report gemäß NI 43-101 in Kürze erwartet wird (eine der Voraussetzungen für eine Börsennotierung an einer kanadischen Wertpapierbörse).

Jegliche Veräußerung der Blue-River-Aktien wird im Einklang mit den geltenden Unternehmens- und Wertpapiergesetzen sowie den Richtlinien der TSX Venture Exchange erfolgen. Der Abschluss der Blue-River-Transaktion unterliegt den in der Kaufvereinbarung festgelegten Bedingungen, einschließlich, falls erforderlich, der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Blue River Projekt-Highlights



Vollbild / Quelle

• Eines der weltweit führenden ESG-fokussierten Tantal- und Niobprojekte. Der weltweit größte und kostengünstigste potenzielle Lieferant von konfliktfreiem Tantal.

• Fortgeschrittenes Projekt mit umfangreichen Arbeiten, die bereits abgeschlossen worden sind. Mehr als $34 Mio. wurden bisher ins Projekt investiert, einschließlich 271 Bohrlöcher (59.110 m), eine historische PEA ("Preliminary Economic Assessment"), Gemeindekonsultationen sowie vorläufige metallurgische und umweltbezogene Arbeiten.

• PEA für die Upper Fir Lagerstätte abgeschlossen, die ein Projekt mit geringem Kapitalaufwand definiert, das jährlich 700.000 Pfund Ta2O5 produzieren könnte und das Potenzial hat, der größte Tantalproduzent der Welt zu werden (2.500 t pro Tag von einem Portal aus; Lebensdauer der Mine >30 Jahre mit der aktuellen Ressource).



Vollbild / Quelle

• Erweiterungspotenzial zu Upper Fir, Fir und weiteren Lagerstätten bietet weitere Produktionsmöglichkeiten.

• Das Grundstück beheimatet 3 bekannte Tantal- und Nioblagerstätten und weitere >20 bekannte Explorationsziele.



Vollbild / Quelle

• Die Upper Fir Lagerstätte verfügt über eine bedeutende "Indicated"-Ressource von 9,6 Mio. kg Tantal und 77,8 Mio. kg Niob plus "Inferred"-Ressourcen von 1 Mio. kg Tantal und 9,6 Mio. kg Niob.



Vollbild / Quelle

• Vollständig erschlossener Standort im minenfreundlichen British Columbia, Kanada.

• Minimaler Infrastrukturbedarf – Schiene, asphaltierte Straße, Wasser und Strom in unmittelbarer Nähe zum Projektstandort.



Vollbild / Quelle

• Starkes Managementteam mit umfassender Erfahrung auf den Tantalmärkten.

• Gut verstandene Geologie und Mineralisation in Karbonatiten, ähnlich wie bei anderen Karbonatit-assoziierten Lagerstätten von Weltrang wie Mountain Pass in Kalifornien (REE, Barium), Niobec und Oka in Quebec (Niob, REE), Cargill in Ontario (Phosphat) sowie Araxa und Calalao in Brasilien (Niob, Phosphat, REE).



Vollbild / Quelle

• Primäre Erzminerale: Ferrokolumbit und Pyrochlor.

• Metallurgische Verbesserungen: Die geschätzten endgültigen Gewinnungsraten stiegen auf 77,2% für Tantal und 75,1% für Niob (2013) gegenüber dem PEA-Basisfall von 65-70%.

Die bedenklich Rolle Zentralafrikas in der Tantal-Lieferkette

• Etwa 60% der weltweiten Tantalproduktion entfallen auf die handwerkliche (z.T. illegale Bergleute) und kleinbetriebliche Minenproduktion.

• Die weltweite Tantalproduktion ist stark konzentriert, was ein erhebliches Risiko von Versorgungsunterbrechungen mit sich bringt. Letztes Jahr übernahmen Rebellen die Kontrolle über ein wichtiges Tantalabbauzentrum in der Demokratischen Republik Kongo (DRK) und brachten den Bergbau in diesem Gebiet zum Erliegen.

• Seit 2009 ist die Great Lakes Region in Zentral- und Ostafrika (v.a. Kongo und Ruanda, in geringerem Maße auch Burundi und Uganda) der weltweit größte Produzent von Tantalerz.

• Die Tantalproduktion in der Great Lakes Region macht etwa 50% der weltweiten Tantalförderung aus.



Vollbild / Quelle / Handlese von Coltan (kurz für Columbit-Tantalit) aus Schwemmlandvorkommen in der afrikanischen Great Lakes Region: Ein mattschwarzes Metallerz, aus dem die Elemente Niob und Tantal gewonnen werden.



Vollbild / Quelle

• Die Tantalproduktion in der Great Lakes Region ist in den letzten Jahren zurückgegangen, was darauf zurückzuführen ist, dass die Produktion überwiegend im handwerklichen und kleinen Bergbau stattfindet und die alluvialen Lagerstätten nach jahrzehntelangem Abbau zunehmend erschöpft sind.

• Die meisten Tantalmineralisierungen in der Great Lakes Region befinden sich in granitischen Pegmatitvorkommen, die "Dikes" und "Sills" (Erzgänge) von unterschiedlicher Mächtigkeit (selten >10 m) und Länge (selten >2 km) bilden. Nur der verwitterte obere Teil des Erzkörpers wird in der Regel von handwerklichen Bergleuten abgebaut.

• Die Verwitterung des oberen Erzkörpers führt zu einer eluvialen Anreicherung von Tantal, was einen fächemäßig ausgedehnten Kleinstbergbau ermöglicht. Die alluviale Umarbeitung führt zur Bildung von Tantalseifenablagerungen ("placers") – einer bedeutenden Kleinstbergbau-Produktionskomponente. Durch diese sekundären eluvialen oder alluvialen Prozesse eignet sich das Pegmatiterz für das Schleudern und Schwenken am Boden ("ground sluicing and panning"), die gängigsten Aufbereitungstechniken für den Kleinstbergbau. Diese hydraulischen Techniken ermöglichen es den Bergleuten, große Mengen an Erz zu verarbeiten.

• In der Great Lakes Region hat der Kleinstbergbau die eluvialen und alluvialen Tantalvorkommen nach und nach reduziert. Viele sekundär angereicherte Vorkommen sind durch den jahrzehntelangen Kleinstbergbau bereits erschöpft.

• Der Abbau der verbleibenden primären Hartgesteinspegmatitmineralisierung erfordert andere Produktionsparameter, wie z.B. die Zerkleinerung großer Mengen Hartgestein und die magnetische Trennung, die den handwerklichen Bergleuten in der Regel nicht zur Verfügung stehen, da sie im Vergleich zum alluvialen Bergbau (händische Gewinnung von verwitterten/separierten Mineralen) höhere Kapitalausgaben erfordern.

• Nur wenige Pegmatite in der Great Lakes Region haben das Potenzial, als industrielle Minen erschlossen zu werden, da die mineralisierten Dikes/Sills dick oder lang sein müssen oder eine große Anzahl von Dikes/Sills aufweisen müssen, um den Bau einer Mine einschließlich einer Verarbeitungsanlage zu rechtfertigen. Das Ntunga Zinn-Tantal-Explorationsprojekt in Ruanda beispielsweise beherbergt JORC-konforme Ressourcen von 9,2 Mio. t mit einem Tantalgehalt von 200 g/t, was eine eher kleine bis mittlere Tonnage darstellt. Eine Ausnahme bildet das riesige Manono Pegmatitsystem im Kongo (die mehrfach verzweigten mineralisierten Pegmatite erstrecken sich über eine Länge von 15 km, eine Breite von 800 m und eine Tiefe von mindestens 100 m), das eine Gesamtressource von 400 Mio. t umfasst, wobei der Tantalgehalt jedoch sehr niedrig ist (30 g/t).

Tantal: Stark nachgefragtes High-Tech-Metall

• Tantal "ist ein Schlüsselbestandteil in der Welt der Elektronik, der die Miniaturisierung elektronischer Geräte ermöglicht und gleichzeitig eine hohe Leistung und Zuverlässigkeit gewährleistet. Seine einzigartigen Eigenschaften, wie hohe Kapazität, Stabilität und Isolierfähigkeit, machen es zu einem unverzichtbaren Bestandteil bei der Herstellung von Kondensatoren und Halbleiterbauelementen. Da die Nachfrage nach kleinerer, leistungsfähigerer Elektronik weiter steigt, wird Tantalpentoxid auch in Zukunft ein wichtiger Akteur in der immer kleiner werdenden Welt der elektronischen Bauteile sein." (Quelle)

• Hauptnachfrage: Kondensatoren (44%), Motorturbinen (22%), Halbleiter (10%), chemische Verarbeitungsanlagen (6%).

• “Der Bedarf an Kondensatoren steigt aufgrund einer Vielzahl von elektronischen Geräten, wie Computer-Motherboards, Schaltnetzteilen, Wechselrichter-Hauptschaltungen und Steuerschaltungen.“ (Quelle)

• "Der globale Kondensatormarkt wurde 2021 auf einen Wert von $31,7 Mrd. USD geschätzt. Es wird erwartet, dass er von 2022 bis 2031 eine CAGR-Wachstumsrate von 6,4% pro Jahr verzeichnen wird, und bis 2031 wird der Markt wahrscheinlich $58,67 Mrd. USD erreichen... Einer der Hauptgründe, der den Kondensatormarkt in den kommenden Jahren voraussichtlich vorantreiben wird, ist die wachsende Nachfrage nach Kondensatoren in der Unterhaltungselektronikindustrie. Um den Anforderungen der modernen Gesellschaft gerecht zu werden, entwickelt sich die tragbare Unterhaltungselektronik, wie z.B. Mobiltelefone und Kameras, schnell weiter. Die Kondensatoren werden immer tragbarer, leichter, dünner, flexibler und winziger. Superkondensatoren haben den Vorteil einer schnellen Energieentladung, was sie zu einer wünschenswerten Energiequelle für tragbare elektronische Geräte macht, und sie können fast so viel Energie speichern wie Batterien." (Quelle)



Vollbild / Nvidia Jetson Xavier NX Modul mit 6 Tantalkondensatoren auf der Platine. Laut dem Artikel “Tantalum Capacitors Support Nvidia to Shrink AI ‘Supercomputer’ to Credit Card Size“ (2022): "Es gibt 3 starke Säulen für Tantalkondensatoren, die auf ihren Eigenschaften basieren: 1. Hohe Stabilität der Parameter; 2. Langfristige Zuverlässigkeit; 3. Hohe Energie- und Leistungsdichte. Während der Massenverbrauchermarkt versucht, Tantalkondensatoren aufgrund der höheren Kosten zu ersetzen, gibt es immer noch eine Reihe von Anwendungen, bei denen die Verwendung von Tantalkondensatoren einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil in Verbraucher- und Industrieanwendungen (z.B. kompakte Hochenergiekondensatoren in SSDs und Industriecomputern) sowie im Bereich der hohen Zuverlässigkeit und Verteidigung darstellt. Zwei Webartikel haben heute Morgen meine Aufmerksamkeit erregt und das Bild vervollständigt. Die erste Veröffentlichung von Nvidia über "industrielle" Supercomputer (siehe oben) und ein schöner Überblick über technologische Innovationen in der Verteidigungsindustrie im Jabil-Blog, in dem die Rolle des Verteidigungssektors bei der Förderung technologischer Innovationen diskutiert wird. Im Blog werden 4 technologische Innovationen genannt, die sich auf die Verteidigungsindustrie auswirken: 1. Erweiterte und virtuelle Realität; 2. Big Data und das "Internet der Dinge"; 3. Künstliche Intelligenz; 4. Additive Fertigung. Der Jabil-Blog passt gut zur Nvidia-Pressemitteilung, in der Lockheed Martins Anerkennung für die Entwicklung von KI-Supercomputern zitiert wird... und am Ende sind das gute Nachrichten für die Tantal-Kondensatorindustrie."

• “Der Tantalabbau ist in einigen Regionen mit ethischen und ökologischen Bedenken konfrontiert, was zu Forderungen nach verantwortungsvolleren Beschaffungspraktiken geführt hat. Viele Hersteller haben auf diese Bedenken reagiert, indem sie eine verantwortungsvolle Beschaffung einführen...“ (Quelle)

• Tantal aus ethischen Quellen ist ein Hightech-Metall, das unter Bedingungen abgebaut und gehandelt wird, die den Schutz der Menschenrechte, der Umwelt und faire Arbeitsbedingungen gewährleisten, oft unter Einbeziehung transparenter Lieferketten, die die Unterstützung von Konfliktgebieten oder ausbeuterischen Praktiken vermeiden.

• “Tantal ist ein seltenes Metall mit der Ordnungszahl 73, das für seine graue Farbe, sein hohes Gewicht und seine außergewöhnliche Härte bekannt ist. Es gehört zu den korrosionsbeständigsten Metallen und bildet eine Oxidschicht, wenn es der Luft ausgesetzt wird, wodurch es gegen starke und heiße Säuren beständig ist. Die hohe Korrosionsbeständigkeit des seltenen Metalls macht es für den Einsatz in korrosiven Umgebungen geeignet. Diese Eigenschaft ist vorteilhaft für elektronische Bauteile, die rauen Bedingungen oder reaktiven Substanzen ausgesetzt sein können. Reines Tantal ist dehnbar, sodass es zu dünnen Drähten gedehnt werden kann, ohne zu brechen. Medienberichten zufolge, die sich auf das US-Energieministerium berufen, ist es bei Temperaturen unter 150°C nahezu unempfindlich gegen chemische Angriffe.“ (Quelle)

• “Tantal hat mehrere andere Eigenschaften, die es für verschiedene elektronische und Halbleiteranwendungen wertvoll machen. Tantalkondensatoren sind eine der häufigsten Anwendungen von Tantal in der Elektronik. Tantalkondensatoren bieten mehr Stromspeicherung auf kleinem Raum und werden häufig in kompakten elektronischen Geräten wie Smartphones, Laptops und anderen tragbaren elektronischen Geräten verwendet. Sie bieten eine stabile Kapazität über einen großen Temperaturbereich und haben geringe Leckströme. Das seltene Metall wird auch bei der Herstellung von Halbleitern verwendet, wo es als Dünnschicht für Isolierschichten eingesetzt wird. Tantaloxidfilme werden beispielsweise als Materialien in Metall-Isolator-Metall-Kondensatoren (MIM) und anderen Halbleiterbauelementen verwendet. Diese Schichten machen die Halbleiterbauelemente für den Einsatz in elektronischen Hochleistungsbauteilen geeignet. Der hohe Schmelzpunkt von Tantal macht es nützlich für Anwendungen, bei denen extreme Bedingungen herrschen. Es wird häufig bei der Herstellung von Bauteilen für Hochtemperaturumgebungen verwendet, wie z.B. in der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie. Aufgrund seines hohen Schmelzpunktes dient Tantal als kostengünstiger Ersatz für Platin. Es wird in chemischen Anlagen, Kernkraftwerken, Flugzeugen und Raketen eingesetzt. Es wird auch in einigen medizinischen Geräten verwendet, insbesondere bei der Herstellung von Implantaten. Seine Biokompatibilität und Korrosionsbeständigkeit machen es für Anwendungen wie Knochenimplantate und Stents geeignet... Ein Verbundwerkstoff aus Tantalkarbid (TaC) und Graphit ist einer der härtesten bekannten Werkstoffe und wird für die Schneidkanten von Hochgeschwindigkeits-Werkzeugmaschinen verwendet...“ (Quelle)



Vollbild / Quelle / “Tantal (Ta) ist ein unbesungener Held der modernen Metallurgie. Dieses vielseitige Metall wurde erstmals 1802 von dem schwedischen Chemiker Anders Ekeberg entdeckt und ist im Laufe der Jahre für zahlreiche Industriezweige unverzichtbar geworden. Reines Tantal kommt in der Natur nur selten vor. Stattdessen findet man es in der Regel in dem Erz Kolumbit-Tantalit (gewöhnlich als Coltan bezeichnet). Nach der Gewinnung ist reines Tantal ein hartes, blau-grau schimmerndes Metall. Seit seiner Entdeckung wurde Tantal in einer Reihe von Anwendungen eingesetzt. Im 21. Jahrhundert ist es zu einem wichtigen Element in der Elektronikindustrie geworden, da mehr als 75% der Elektronik in irgendeiner Form Tantal enthält. Insbesondere konnten die Ingenieure einige der Eigenschaften von Tantal nutzen, um Kondensatoren und andere Komponenten kleiner und effizienter zu machen... Tantal hat mehrere einzigartige Eigenschaften, die zu seiner zunehmenden Verwendung im 21. Jahrhundert geführt haben. Es ist ein äußerst stabiles Metall, das bei Temperaturen unter 159°C nahezu immun gegen chemischen Abbau ist. Darüber hinaus weist es eine hohe Korrosionsbeständigkeit auf, wenn es mit Luft und Feuchtigkeit in Berührung kommt. Wie die meisten Metalle bildet auch Tantal eine dünne, aber dichte schützende Oxidschicht (Ta2O5), wenn es der Atmosphäre ausgesetzt wird. Diese Oxidschicht haftet fest an der Oberfläche des Metalls und wirkt wie eine Barriere, die das darunter liegende Metall vor weiterer Korrosion schützt... Was die mechanischen Eigenschaften betrifft, so ist Tantal sehr dehnbar, sodass es sich für Verfahren wie Biegen, Stanzen und Pressen eignet. In Kombination mit anderen Metallen lassen sich Legierungen mit höherer Festigkeit und höherem Schmelzpunkt herstellen.“ (Quelle)

Management & Direktoren

Chris Grove



Chris ist ein erfahrener Rohstoffexperte mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in diesem Bereich. Er war Direktor bei mehreren anderen Junior-Explorationsunternehmen und hat seit 2004 bei der Beschaffung von über $100 Mio. für Commerce Resources Corp. mitgeholfen. Von 2014 bis 2024 war er Präsident von Commerce.

Dave Hodge



Dave ist der Gründer und ehemalige CEO von Commerce Resources Corp. Er leitete das Team, das Commerce Resources, den ursprünglichen Eigentümern des Blue-River-Projekts, 2001 an die Börse brachte. Dave und Commerce Resources beschafften mehr als $34 Mio. für die Weiterentwicklung des Blue-River-Projekts.

Dr. Axel Hoppe, PhD. Chem



Axel ist eine international anerkannte Führungspersönlichkeit auf dem globalen Tantalmarkt. Er ist ehemaliger Leiter der Technical Services & Engineering Group bei H.C. Starck, dem weltweit größten Abnehmer von Tantal. In den Jahren 2002 bis 2007 war er außerdem Präsident des Tantal & Niobium International Study Center.

Justin Schroenn



Justin ist eine weitere ehemalige Führungskraft von Commerce Resources Corp. und verfügt über mehr als 8 Jahre Erfahrung mit dem Blue-River-Projekt. Er hat sowohl für das Blue-River-Projekt als auch für dessen früheres Schwesterprojekt, das Ashram Rare Earth Element Projekt in Quebec, beträchtliches Kapital beschafft und ist sowohl den Aktionären von Capacitor als auch von Commerce gut bekannt.

Max Lentz, MBA



Max verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Unternehmensführung und im Management. Er war Wahlgebietsleiter für den Thompson Nicola Regional District (TNRD) und vertrat das Gebiet "B" (Avola - Blue River). Max war außerdem Direktor für den Thompson Regional Hospital District und stellvertretender Vorsitzender des TNRD Regional Growth Strategy Committee. Zu seinen wichtigsten Errungenschaften gehört die Errichtung von TELUS-Mobilfunktürmen und High-Speed-Internet in Blue River und anderen Gemeinden.

Nate Schmidt, B.Sc., P.Geo.



Nate ist ein leitender Geologe bei Dahrouge Geological. Er hat zahlreiche Bohrprogramme und geologische Explorationsprogramme für eine Vielzahl von Rohstoffen in Kanada, den USA und Afrika geplant und geleitet. Seine Erfahrung mit Rohstoffen konzentriert sich auf metallurgische Kohle, Cobalt, Lithium, seltene Metalle und Uran.

Mike Hodge



Mikes praktische Erfahrung mit dem Blue-River-Projekt reicht bis ins Jahr 1999 zurück, als er mitten im Winter die Claims von Hand absteckte. Seitdem ist er maßgeblich an den Arbeiten vor Ort und den Beziehungen zu den örtlichen Gemeinden beteiligt.

