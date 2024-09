Flipp und MEDIA Central bündeln ihre Kräfte und werden zum weltweiten Marktführer im Drive-to-Store-Marketing

LOS ANGELES, 19. September 2024 /PRNewswire/ – Das kanadische Technologieunternehmen und Marktführer im Bereich des digitalen Merchandising, Flipp Operations Inc. („Flipp") und die MEDIA Central Group („MEDIA Central"), europäischer Marktführer im Bereich Drive-to-Store, haben ihre Kräfte gebündelt. Diese branchenweit wegweisende Transaktion vereint die Führungsrolle und das Know-how dieser beiden Institutionen, um Tausende von erstklassigen Einzelhändlern und Marken in 27 globalen Märkten zu bedienen und mehr als 400 Mio. Haushaltskunden zu erreichen.

Die neue Eigentümerstruktur wird vom Mehrheitseigentümer Truelink Capital geleitet und umfasst Insight Ventures, Bregal Unternehmerkapital und Highland Europe.

Flipp hilft großen Einzelhändlern und Marken in den USA und Kanada, ihr digitales Merchandising zu verbessern, indem sie lokale Werbeaktionen erstellen und an Millionen engagierter Kunden verteilen. MEDIA Central bietet mit seinen klassischen und digitalen Geschäftsbereichen – der digitale Bereich vereint ShopFully, Offerista und Yagora – datengestützte 360°-Lösungen für große Einzelhändler und Marken in ganz Europa, Australien und Lateinamerika. Flipp und MEDIA Central werden ihre Marken beibehalten und weiterhin Kunden in ihren jeweiligen Märkten bedienen.

„Einzelhändler und Marken vertrauen auf Flipp, wenn es darum geht, innovative Merchandising-Lösungen in der sich entwickelnden digitalen Landschaft anzubieten", sagte Michael Silverman, CEO von Flipp. „Kunden erwarten ein nahtloses, personalisiertes Einkaufserlebnis, das sowohl in den Geschäften als auch online verfügbar ist. Dieser Zusammenschluss markiert ein aufregendes neues Kapitel, das es uns ermöglicht, die kombinierte Kraft von Flipp und MEDIA Central zu nutzen, um innovative Drive-to-Store-Lösungen anzubieten. Dadurch wird sichergestellt, dass die Kunden mit wichtigen Einkaufsinhalten versorgt werden, während Einzelhändler und Marken ihre Werbeaktionen nutzen können, um die Kundenbindung zu erhöhen."