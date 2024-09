Ausländische Medienprofis tauchen in die Kultur des nordwestchinesischen Yulin ein

BEIJING, 20. September 2024 /PRNewswire/ -- Ein ausländisches Medienteam, bestehend aus etwa 10 Chefredakteuren und Journalisten aus Ländern wie Kasachstan, Sri Lanka, Spanien und Rumänien, tauchte während ihres Besuchs in der Stadt Yulin in der nordwestchinesischen Provinz Shaanxi vom 12. bis 14. September in die Kultur von Yulin ein.

Die Medienschaffenden besuchten das Northern Shaanxi Folk Song Museum, das größte kulturelle und industrielle Entwicklungszentrum für Volkslieder aus Nord-Shaanxi in China. In sechs spezialisierten Ausstellungsbereichen erhielten sie einen umfassenden Einblick in die Geschichte und die aktuelle Entwicklung des Volksliedes im nördlichen Shaanxi. Eindrucksvolle Live-Performances und 5D-Kino boten dem Medienteam ein intensives Erlebnis der bezaubernden Volkslieder des nördlichen Shaanxi.