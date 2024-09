ein Meilenstein im globalen Gesundheitswesen

KOTA KINABALU, Malaysia, 23. September 2024 /PRNewswire/ -- European Wellness, ein weltweit führender Anbieter von regenerativer Medizin und integrierter Gesundheitsversorgung, hat seine neueste und fortschrittlichste Einrichtung, das European Wellness New Premier Center, in Kota Kinabalu, Sabah, eingeweiht. Dieses wegweisende, 60.000 Quadratmeter große Zentrum stellt einen bedeutenden Fortschritt für das Gesundheitswesen in Sabah dar und wird eine entscheidende Rolle im weltweiten medizinischen Wellnesstourismus spielen.

Die große Eröffnungsfeier war ein bemerkenswertes Ereignis, das internationale Aufmerksamkeit und hochkarätige Teilnehmer anlockte. Sabahs Chief Minister YAB Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Bin Haji Noor, Sabahs Finanzminister YB Datuk Seri Panglima Haji Masidi Manjun, der Berater des Präsidenten der VAE, S.E. Dr. Khalid Abdulla Mubarak Albuainain Almazrouie und andere Würdenträger waren bei der Einweihung dieser hochmodernen Einrichtung zugegen. Das Zentrum, eine Großinvestition der EW-Gründer Prof. Dato' Sri Dr. Mike Chan und Prof. Dato' Sri Dr. Michelle Wong, soll fortschrittliche medizinische Wissenschaft mit der Heilkraft der natürlichen Umgebung Sabahs verbinden und damit neue Maßstäbe im globalen Gesundheitswesen setzen.

Ministerpräsident Hajiji lobte die Vision und das Engagement der Gründer und hob hervor, dass das Zentrum die Gesundheitskapazitäten von Sabah verbessern und die Region als herausragendes Ziel für medizinischen Wellnesstourismus positionieren wird. „Diese Einrichtung ist ein Meilenstein für Sabah, denn sie verbindet modernste medizinische Wissenschaft mit unserer einzigartigen natürlichen Umgebung", sagte Hajiji. „Es stärkt nicht nur unseren lokalen Gesundheitssektor, sondern auch die Stellung Sabahs auf der globalen Landkarte des Medizintourismus."

Die Eröffnung des Zentrums ist ein strategischer Schritt, der sich mit den allgemeinen Zielen Sabahs deckt, ein führendes Zentrum für moderne Gesundheitsversorgung und medizinischen Wellnesstourismus zu werden. Sabahs strategische Lage in Südostasien, als Teil der BIMP-EAGA- und ASEAN-Regionen, bietet einen bedeutenden Vorteil bei der Anziehung internationaler Investitionen und Talente. „Wir positionieren Sabah an der Spitze der globalen Gesundheits- und Wellness-Revolution", so Hajiji weiter. „Diese Investition spiegelt unser Engagement für die Verbesserung der Lebensqualität und die Förderung der internationalen Zusammenarbeit bei medizinischen Innovationen wider.