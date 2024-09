Silberpreis bald bei 40 US-Dollar? Diese Produzentenaktie steht vor der Rallye

Silber – Es fehlt nur noch ein kleiner „Schubser“, um die Rallye loszutreten

Besondere Spannung verspricht hingegen die Situation bei Silber. Angetrieben von der derzeitigen Gemengelage hat Silber den Widerstandsbereich von 32+ US-Dollar und damit eine ganz entscheidende Zone erreicht. Der obere Chart macht es deutlich: Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung klar definiert: Silber muss über die 32+ US-Dollar! Bereits in der letzten Kommentierung vom 25. September hieß es hierzu „[…] Sollte ein entsprechender Vorstoß gelingen (gestern scheiterte Silber an den 32+ US-Dollar) würden sich die Widerstandsbereiche um 35 US-Dollar (aus dem Jahr 2012) und 37 US-Dollar (ebenfalls aus dem Jahr 2012) als mögliche Bewegungsziele anbieten. Auch ein Überschießen der Bewegung wäre ob der Marktenge nicht auszuschließen. Sollte es hierzu kommen, könnte es für Silber in Richtung 40 US-Dollar / 45 US-Dollar gehen.“ Bislang lässt dieser Vorstoß jedoch auf sich warten. Das sollte zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht beunruhigen. Bei einem Rücksetzer unter die 30 US-Dollar wäre hingegen Vorsicht geboten. Die zentrale Unterstützung liegt im Bereich 28 US-Dollar / 27,8 US-Dollar. Sollte der Silberpreis darunter abtauchen, würde eine Neubewertung notwendig.

SilverCrest Metals – Aktie könnte bald durchstarten

Nicht minder spannend sehen derzeit die Aktien der Silberproduzenten aus. Stellvertretend sei an dieser Stelle auf SilverCrest Metals verwiesen. SilverCrest Metals ist ein kanadischer Gold-Silberproduzent, der mit der Las Chispas-Mine in Mexiko zwar nur über eine produzierende Mine verfügt, doch diese weist durchaus robuste Eckdaten auf. Weitere Entwicklungsprojekte ergänzen zudem das Portfolio der Kanadier.

Aktuelle Zahlen

Anfang August legte SilverCrest Metals die Zahlen für das 2. Quartal und damit für das 1. Halbjahr 2024 vor. Diese wurden überaus wohlwollend vom Markt aufgenommen. So verzeichneten die Kanadier in den ersten 6 Monaten einen Umsatz in Höhe von 136,4 Mio. US-Dollar, nach 120,0 Mio. US-Dollar im 1. Halbjahr 2023. SilverCrest Metals wies nach 6 Monaten einen Gewinn in Höhe von 40,4 Mio. US-Dollar aus, nach 50,9 Mio. US-Dollar im 1. Halbjahr 2023. Auch der wichtige free cash flow war rückläufig. Nach 66,0 Mio. US-Dollar in H1 /2023 belief sich dieser auf nunmehr 13 Mio. US-Dollar in H1 / 2024. Insgesamt verkaufte der Gold-Silberproduzent in den ersten 6 Monaten 5,19 Mio. Unzen Silberäquivalent, nach 5,01 Mio. Unzen Silberäquivalent im 1. Halbjahr 2023. Die AISC wurden mit 14,89 US-Dollar je verkaufter Unze Silberäquivalent angegeben, nach 11,78 US-Dollar im 1. Halbjahr 2023. SilverCrest Metals hatte noch eine positive Nachricht in petto. Das Unternehmen hob die Prognose für 2024 an und erwartet nun, 10,0 Mio. Unzen bis 10,3 Mio. Unzen Silberäquivalent zu AISC in Höhe von 14,90 US-Dollar bis 15,75 US-Dollar je Unze verkaufen zu können. Zuvor ging man von 9,8 Mio. Unzen bis 10,2 Mio. Unzen Silberäquivalent zu AISC in Höhe von 15,00 US-Dollar bis 15,90 US-Dollar je Unze aus.

Vielversprechende Charttechnik

Ähnlich wie Silber bedarf es auch im Falle von SilverCrest Metals nur noch eines kleinen Anstoßes, um eine starkes Kaufsignal auszulösen. Die Aktie setzt aktuell das markante Juli-Hoch unter Druck, das damals bei 10,2 US-Dollar ausgebildet wurde. Ein Ausbruch würde der Aktie die Tür in Richtung 12 US-Dollar und darüber hinaus öffnen. Rücksetzer sollten ob der aktuellen Konstellation allerdings eng begrenzt bleiben, um das Momentum nicht zu gefährden. Bereits ein Rücksetzer unter die 9 US-Dollar wäre ein Warnsignal.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte