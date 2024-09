China ehrt anlässlich des 75. Nationalfeiertages Persönlichkeiten mit höchsten Auszeichnungen

PEKING, 30. September 2024 /PRNewswire/ – Huang Zongde trat im Alter von 17 Jahren in die chinesische Volksbefreiungsarmee ein und begann eine fast vier Jahrzehnte währende Militärkarriere, in der ihm sein Mut, seine Tapferkeit und seine Hingabe unzählige Auszeichnungen und Ehrungen einbrachten.

Der hochdekorierte 93-Jährige erhielt am Sonntag die höchste staatliche Auszeichnung, als ihm der chinesische Präsident Xi Jinping bei einer Zeremonie in der Großen Halle des Volkes in Peking die Medaille der Republik verlieh.