Porsche senkt Gewinnprognose für 2024: Volkswagen-Krise belastet 

Volkswagen selbst kämpft mit erheblichen Problemen, darunter eine schwache Konjunktur und strukturelle Herausforderungen in der Automobilindustrie. Der Absatz wird voraussichtlich auf neun Millionen Fahrzeuge zurückgehen, während der Umsatz auf rund 320 Milliarden Euro sinken soll, wie das Unternehmen am Freitag bekannt gegeben hatte.

Der Aktienkurs von Porsche pendelt vorbörslich nahezu unverändert um den Freitagsschluss von 42,29 Euro. Seit Jahresbeginn haben die Titel fast zehn Prozent an Wert verloren. Die Aktien der Muttergesellschaft VW haben seit Anfang Januar rund 14 Prozent verloren.

Auch die operative Rendite von VW soll geringer ausfallen als ursprünglich erwartet. Besonders betroffen ist die Kernmarke Volkswagen sowie die Nutzfahrzeugsparte, wo die Geschäfte schlechter als prognostiziert verlaufen. Werksschließungen und betriebsbedingte Kündigungen werden nicht ausgeschlossen, was die angespannte Lage weiter verschärft.

Trotz der angespannten Situation hat Porsche eine Beteiligung am Drohnenhersteller Quantum Systems angekündigt, was als Schritt in Richtung Diversifizierung gedeutet wird. Diese Investition könnte darauf hinweisen, dass Porsche versucht, sich neben der Abhängigkeit von Volkswagen auch in zukunftsträchtigen Technologiefeldern zu positionieren.

Die Reaktionen der Anleger auf diese Entwicklungen fielen gemischt aus. Während die Gewinnwarnung bei einigen für Verunsicherung sorgte, sehen andere in der Beteiligung an Quantum Systems einen Hoffnungsschimmer für zukünftiges Wachstum.

Mit einer attraktiven Dividendenrendite von 6,19 Prozent bleibt die Porsche-Aktie auch für Einkommensinvestoren interessant. Die weitere Kursentwicklung wird jedoch stark davon abhängen, wie sich Volkswagen in den kommenden Monaten schlägt und ob neue Investitionen wie die Beteiligung an Quantum Systems Früchte tragen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion