Gemeinsames Handeln zur Erfüllung des Versprechens des VAE-Konsenses beschleunigen

Abu Dhabi, Uae (ots/PRNewswire) - In weniger als 50 Tagen werden die Staats- undRegierungschefs der Welt auf der COP29 zusammenkommen, um eine erneuerte Visionzur Beschleunigung des Klimaschutzes zu präsentieren. In der vergangenen Wochewaren führende Vertreter der VAE zu hochrangigen Gesprächen in den USA, vomWeißen Haus in Washington bis zu den Vereinten Nationen in New York, um überFortschritte in den Bereichen Klimafinanzierung, den VAE-Konsens und die globaleVerpflichtung zur Einhaltung der 1,5°C-Grenze, saubere Energie, grüneTechnologien, Natur und Biodiversität, die Umgestaltung der Lebensmittelsystemeund die Widerstandsfähigkeit der Wasserressourcen zu diskutieren. Damit ist derGrundstein für die COP29 in Baku gelegt, die eine wichtige Gelegenheit bietet,die kollektiven Ambitionen zu verstärken, mehr Stimmen zu erheben und eine neueÄra von Klimamaßnahmen zu ermöglichen, die eine globale Resilienz für alleaufbauen.Auf der COP28 in Dubai brachten die VAE 198 Parteien dazu, den historischenVAE-Konsens zu erzielen, und verpflichteten sich, 1,5°C in Reichweite zu haltenund eine neue Ära ehrgeiziger Klimaschutzmaßnahmen einzuleiten. Als Beweis fürden Erfolg von Multilateralismus und Inklusion hat der VAE-Konsens der Welteinen klaren Weg gewiesen und ehrgeizige Ziele festgelegt, die es der Weltermöglichen sollen, bis zum Jahr 2050 den Netto-Nullpunkt zu erreichen, dieerneuerbaren Energien zu verdreifachen und die Energieeffizienz bis 2030 zuverdoppeln. Sie enthielt auch die Verpflichtung, die Entwaldung bis zum Endedieses Jahrzehnts zu beenden, sowie wichtige Neuerungen für dieKlimafinanzierung, wie den am ersten Tag der COP28 angekündigten Fonds fürVerluste und Schäden. Dieser Fonds wird einigen der am stärksten vom Klimawandelbetroffenen Ländern dabei helfen, auf die Auswirkungen des Klimawandels zureagieren, indem er erstmals die Rolle von Rating-Agenturen anerkennt und dieFinanzierung von Anpassungsmaßnahmen ausweitet, um den sich veränderndenAnforderungen der vom Klimawandel gefährdeten Gemeinschaften gerecht zu werden.Die COP28 hat eine neue Ära des Klimaschutzes eingeläutet, indem sie Stimmen ausverschiedenen Branchen, Sektoren, der Jugend und den Gemeinschaften dazuermutigt hat, in einem offenen Gespräch nach neuen Lösungen zu suchen, umgemeinsam die Widerstandsfähigkeit des Klimas zu stärken. Um Kontinuität,Maßnahmen und eine nachhaltige multilaterale Zusammenarbeit zu gewährleisten,wurde auf der COP28 die Troika der COP-Präsidentschaften ins Leben gerufen, die